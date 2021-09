Mosambik: ISIS-nahe Gruppe setzt Kindersoldaten ein

Kinder werden zum Kämpfen ausgebildet und gegen die Regierungstruppen eingesetzt: Eine mit dem Islamischen Staat (ISIS) verbundene bewaffnete Gruppe im Norden Mosambiks entführt Jungen und setzt sie im Kampf gegen die Regierungstruppen ein. Die bewaffnete Gruppe, die vor Ort als Al-Shabab bekannt ist, hat Hunderte von Jungen entführt, von denen einige erst 12 Jahre alt sind, sie in Stützpunkten in der Provinz Cabo Delgado ausgebildet und sie gezwungen, an der Seite von Erwachsenen gegen die Regierungstruppen zu kämpfen. In der Stadt Palma berichteten Eltern, sie hätten beobachtet, wie ihre Söhne Gewehre schwangen, wenn sie mit anderen Kämpfern zurückkehrten, um ihr Dorf zu überfallen.

„Der Einsatz von Kindern in Kämpfen ist grausam, ungesetzlich und sollte niemals stattfinden“, sagte Mausi Segun, Afrika-Direktorin bei Human Rights Watch (HRW). „Mosambiks Al-Shabab muss sofort aufhören, Kinder zu rekrutieren und jedes Kind in ihren Reihen freilassen.“

Human Rights Watch sprach per Telefon mit vier Eltern entführter Jungen, einem ehemaligen Kindersoldaten und zwei Zeugen von Misshandlungen. Der Kindersoldat und die Zeugen waren aus der Al-Shabaab-Ausbildungsbasis in der Stadt Mbau geflohen, wo sie mehrere Wochen lang gefangen gehalten wurden. Ihre Schilderungen decken sich mit Medienberichten, wonach die bewaffnete Gruppe Jungen entführt, um sie zu Kämpfern auszubilden.

Ein 42-jähriger Mann gab an, dass sieben Al-Shabab-Kämpfer seinen 17-jährigen Sohn während ihres Angriffs auf Palma am 24. März entführt hätten. Er sagte, die Bewaffneten hätten seine siebenköpfige Familie auf einem Bauernhof gefunden, wo sie sich zwei Tage lang vor den Kämpfen verstecktgehalten hätten.

„Ich lag auf den Knien und flehte die Mashababos [der lokale volkstümliche Name für Al-Shabab] an, mich mitzunehmen, während meine Frau die Hose meines Sohnes festhielt, um ihn daran zu hindern, wegzulaufen“, sagte der Mann. „Einer der Männer schlug meiner Frau mit einem AK-47 [Sturmgewehr] auf den Kopf, um sie zu zwingen, unseren Sohn freizulassen, während der andere Mann drohte, uns alle zu töten, wenn wir den Jungen nicht gehen ließen.“ Die Mutter des Jungen, 36, sagte, sie habe ihn im Mai wiedergesehen, kurz bevor die Familie Palma verließ, um anderswo Zuflucht zu suchen.

„Ich hatte mich im Haus versteckt, als ich seine Stimme hörte und aus dem Fenster schaute“, sagte sie. „Ich sah ihn in einer Gruppe von etwa einem Dutzend anderer Jungen, alle trugen Tarnhosen und ein rotes Band um den Kopf.

Zwei weitere Frauen berichteten, dass Al-Shabab ihre Söhne während des Angriffs auf Mocimboa da Praia im August 2020 entführt hatte, der in der Einnahme der Hafenstadt gipfelte.

Drei Frauen, die aus einem Al-Shabab-Stützpunkt in Mbau geflohen sind, berichteten, dass es in den Reihen der Gruppe „Hunderte von Jungen“ gibt. Sie benehmen sich wie erwachsene Männer und suchen sich sogar „Ehefrauen“ unter den entführten Mädchen aus“, sagte eine Frau.

Eine andere Frau, die entkommen konnte, erzählte, dass Al-Shabab-Kräfte sie im März in Palma entführten, und dass die bewaffnete Gruppe sie und Hunderte von Frauen und Jungen in drei Lastwagen nach Mocimboa da Praia brachte, wo sie gefangen gehalten wurden. „Die Jungen wurden zur militärischen Ausbildung nach Mbau und Macomia gebracht“, sagte sie. „Nach der Ausbildung wurden sie zurückgebracht, um Islamunterricht und Anweisungen für Angriffe auf Dörfer zu erhalten.“

Ein junger Mann gab an, im April 2020 noch keine 18 Jahre alt gewesen zu sein, als sechs Al-Shabab-Kämpfer ihn und zwei 16-jährige Freunde während eines Angriffs auf Mocimboa da Praia auf einem Bauernhof versteckt fanden. Die Kämpfer stritten darüber, was sie mit den Jungen tun sollten, und zogen in Erwägung, sie zu enthaupten, weil sie ihre „Frisuren“ für islamwidrig hielten. Stattdessen zwangen sie die Jungen, mit verbundenen Augen viele Kilometer durch den Wald zum Stützpunkt der Kämpfer in Mbau zu laufen.

„Wir schlossen uns vielen anderen Männern und Jungen an und wurden im Umgang mit Gewehren und Messern geschult“, so der junge Mann. „Sie sagten uns, dass wir für unser Land und zum Schutz unserer Religion, die in Mosambik angegriffen wird, töten und kämpfen müssten.“ Einen Monat später entkam er während einer Patrouille und lebt nun in der Angst, von der bewaffneten Gruppe wieder eingefangen zu werden.

Im Juni 2021 schätzte die humanitäre Organisation Save the Children, dass nichtstaatliche bewaffnete Gruppen in Cabo Delgado im vergangenen Jahr mindestens 51 Kinder, die meisten von ihnen Mädchen, entführt haben. Eine lokale Gruppe, Observatório do Meio Rural (OMR), berichtete, dass die entführten Jungen die Reihen der bewaffneten Gruppen in der Region verstärken.

Das Fakultativprotokoll der Vereinten Nationen zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes bezüglich der Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten, das Mosambik 2004 ratifiziert hat, verbietet es nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen, Kinder unter 18 Jahren zu rekrutieren. Das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs stuft die Einberufung, Anwerbung oder den aktiven Einsatz von Kindern unter 15 Jahren in aktiven Feindseligkeiten während eines bewaffneten Konflikts als Kriegsverbrechen ein.

„Der zunehmende Einsatz von Kindern als Kämpfer durch Al-Shabab ist das jüngste erschreckende Kapitel der Gewalt in Cabo Delgado“, sagte Segun. „Die mosambikanischen Behörden sollten dringend Maßnahmen ergreifen, um Kinder zu schützen, damit sie bei ihren Familien und in der Schule bleiben und nicht als Kriegswaffen missbraucht werden.“ (HRW)