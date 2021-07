Afrika-TV-Tipp: Tunesien im ARD-Weltspiegel am Sonntag, 18. Juli 2021, um 19:20 Uhr

Tunesien: Vor dem Kollaps? In Spanien, Italien und Griechenland füllen sich wieder die Strände – die Urlauber suchen in Europas Süden Erholung. Auf der anderen Seite des Mittelmeers, in Nordafrika, sieht es ganz anders aus: in Tunesien etwa sind die Sandstrände am Mittelmeer gähnend leer. In das kleine nordafrikanische Land, das so auf den Tourismus angewiesen ist, trauen sich nur noch wenige Touristen, meist aus Osteuropa.

Dafür sind die Krankenhäuser hoffnungslos überfüllt: Kranke liegen auf den Gängen, einige sogar unter freiem Himmel auf Matratzen. Es fehlt an Personal und Material – auch bei der Impfkampagne, die nur schleppend vorankommt. Gerade einmal vier Prozent der Bevölkerung sind bislang vollständig geimpft. Es fehlt an Vakzinen, aber die Impfunwilligkeit in der Bevölkerung spielt auch eine Rolle. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer besorgniserregenden Lage: Tunesien sei das Land mit der höchsten Sterblichkeitsrate in Afrika. Und im Land wächst der Unmut über die Verantwortlichen.