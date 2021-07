Afrika-TV-Tipps: zwei ZDFinfo-Dokureihen zum Thema Ägypten im August

Am 3.08. zeigt der Sender ab 20.15 Uhr die vierteilige Reihe „Der Nil – Lebensader für die alten Ägypter“.

Inhalt:

Der Pharos von Alexandria und die Städte Heraklion und Tanis bezeugen die Baukunst der alten Ägypter. Doch vieles davon scheint spurlos verschwunden. Dank neuer Technik kommen die Altertumsforscher den alten Meisterwerken wieder auf die Spur. In den Grabkammern von Tanis etwa bergen Archäologinnen und Archäologen so eindrucksvolle Schätze wie einst im Grab von Tutanchamun. An den Ufern des Nil, der sich über die Jahrtausende stark verändert hat, suchen Archäologen mit modernen Detektoren aus der Luft, im Boden und unter Wasser nach verborgenen Überresten versunkener Heiligtümer aus altägyptischer Zeit. Dank der Studien gelingt es ihnen, die Geschichte der Pharaonen um einige Kapitel zu ergänzen. Eine Dokumentation über die Wiederentdeckung verschollener Kultstätten des alten Ägypten.

Am 16. August zeigt der Sender dann ab 20.15 Uhr die sechsteilige Reihe „Ägypten – Schatzkammer der Archäologie“.

Inhalt:

Sagenhafte Schätze, geheimnisvolle Gräber und Artefakte: Die Reihe begleitet ein Team von Archäologinnen und Archäologen in Ägypten und erweckt die antike Zivilisation mit atemberaubenden Aufnahmen zu neuem Leben.

Bereits ab 30.07. sind die Filme in der Mediathek zu sehen.