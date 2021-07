Video: Ex-Präsident Barack Obama wird strategischer Partner der NBA Africa

JOHANNESBURG, Südafrika, 28. Juli 2021/ — Die National Basketball Association (NBA) gab heute bekannt, dass der ehemalige Präsident Barack Obama der NBA Africa als strategischer Partner beigetreten ist. Präsident Obama wird einen Beitrag zu den Bemühungen der Liga um soziale Verantwortung auf dem Kontinent leisten, einschließlich Programmen und Partnerschaften zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der wirtschaftlichen Integration. In dieser Eigenschaft wird Präsident Obama eine Minderheitsbeteiligung an dem neuen Unternehmen halten.

Die NBA Africa verwaltet die Aktivitäten der Liga in Afrika, einschließlich der Basketball Africa League (BAL) (www.theBAL.com), deren erste Saison (https://on.nba.com/3rBynjl) im Mai mit der Teilnahme von 12 Top-Vereinsmannschaften aus 12 afrikanischen Ländern stattfand. Die NBA Africa arbeitet daran, der Präsenz der NBA in den vorrangigen afrikanischen Märkten zu stärken, das Engagement der Liga für Spieler und Fans auf dem gesamten Kontinent zu verstärken und gleichzeitig das Basketballsystem in Afrika durch Programme wie die Jr. NBA, Basketball Without Borders (BWB) Africa und die NBA Academy Africa weiterzuentwickeln. Darüber hinaus hat die NBA Afrika mehrere Initiativen zur sozialen Verantwortung (https://on.nba.com/2UMLuCp) ins Leben gerufen, die darauf abzielen, die Lebensbedingungen der afrikanischen Jugend und Familien zu verbessern.

„Die NBA war schon immer ein großartiger Botschafter für die Vereinigten Staaten, indem sie durch das Spiel tiefere Verbindungen auf der ganzen Welt geschaffen hat. In Afrika hat Basketball die Kraft, Chancen, Wohlstand, Gleichberechtigung und Empowerment auf dem gesamten Kontinent zu fördern“, sagte Präsident Barack Obama. „Ich glaube, dass die NBA Afrika durch Investitionen in verschiedene Gemeinschaften, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und die Verbreitung der Liebe zum Basketball für viele junge Afrikaner etwas bewirken kann. Ich bin beeindruckt vom Engagement der Liga für Afrika, einschließlich der Führungsqualitäten mehrerer afrikanischer Spieler, die einen Beitrag für ihre Länder und Gemeinschaften leisten wollen. Deshalb bin ich stolz, dem NBA-Afrika-Team beizutreten und freue mich darauf, zu einer Partnerschaft beizutragen, die der Jugend in vielen Ländern zugutekommen wird.“

„Präsident Obama erweist uns eine große Ehre, indem er zustimmt, ein strategischer Partner der NBA Afrika zu werden, um unsere umfangreichen Basketball-Entwicklungsbemühungen auf dem Kontinent zu unterstützen“, sagte NBA-Präsident Adam Silver. „Präsident Obama ist nicht nur für seine Liebe zum Basketball bekannt, sondern er glaubt auch fest an das Potenzial Afrikas und die enormen Wachstumschancen im Sport. Sein Engagement wird einen fantastischen Einfluss auf die NBA Afrika haben“.

„Wir haben ehrgeizige Wachstumspläne für die NBA Afrika und die Tatsache, dass Präsident Obama eine Partnerschaft mit uns eingeht, bedeutet, dass Afrika durch den Sport seinen rechtmäßigen Platz auf der Weltbühne einnehmen kann“, sagte Victor Williams, Geschäftsführer der NBA Afrika. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Präsident Obama und unseren strategischen Investoren, um Basketball zu einem Motor für das Wirtschaftswachstum des Kontinents und zu einer Plattform für die Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens einer der jüngsten und am schnellsten wachsenden Bevölkerungen der Welt zu machen.

Zu den strategischen Investoren von NBA Africa gehören ein Konsortium unter der Leitung von Babatunde „Tunde“ Folawiyo, CEO der Yinka Folawiyo Group, und Helios Fairfax Partners Corporation (HFP) unter der Leitung von Tope Lawani, Co-CEO. Weitere Investoren sind die NBA-Legenden Junior Bridgeman, Luol Deng (Südsudan), Grant Hill, Ian Mahinmi (Frankreich – mit beninischen Wurzeln), Dikembe Mutombo (Demokratische Republik Kongo) und Joakim Noah (mit kamerunischen Wurzeln).

Die NBA, deren Beziehung zu Afrika schon seit Jahrzehnten besteht, hat ihren afrikanischen Hauptsitz 2010 in Johannesburg eingerichtet. Seitdem konzentrieren sich die Bemühungen der Liga auf dem Kontinent darauf, den Zugang zum Basketball und zur NBA zu erleichtern und zu fördern, u. a. durch die Förderung der sozialen Kompetenz, die Entwicklung von Amateur- und Profispielern, die Medienarbeit, Unternehmenspartnerschaften, die NBA Africa Games und die Einführung der BAL.

Die erste Staffel von BAL wurde in 15 Sprachen in 215 Ländern und Territorien ausgestrahlt. Am Sonntag, den 30. Mai, besiegte Zamalek (Ägypten) US Monastir (Tunesien) mit 76:63 und gewann damit die erste BAL-Meisterschaft. Fans können @NBA_Africa und @theBAL auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube folgen. (NBA, Bild: Screenshot Video)

Video HIER.