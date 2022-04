Afrika TV-/Videotipp/arte: Magischer Maghreb – Tunesien, der Süden

Tunesien: kleinster und nördlichster der Maghreb-Staaten. Der Süden überrascht mit spektakulären Landschaften. Der Salzsee Chott El Djerid, die Oasenstädte Nefta und Tozeur und die kargen Gebirgszüge um Matmata erwecken den Eindruck eines fremden Planeten. Genau der ideale Ort für Regisseur George Lucas, der in der Wüste bei Nefta Teile des ersten „Star Wars“-Films drehte.

Das extreme Klima – teilweise steigt die Temperatur in den Sommermonaten auf über 50 Grad Celsius – zwingt zu einer besonderen Architektur: Höhlenwohnungen, die in den weichen Sandstein gegraben wurden. Oder wie in der Oasenstadt Tozeur: Helle, versetzt angeordnete Lehmziegel an den Außenmauern brechen das Licht und speichern die Wärme. Hergestellt werden sie noch heute von Hand. Djerba, die größte Insel Nordafrikas, ist seit der Römerzeit durch einen Damm mit dem Festland verbunden. Hier lebten traditionell schon immer Menschen verschiedener Ethnien und Religionen zusammen. Djerba ist noch heute Heimat der größten jüdischen Gemeinde Tunesiens. In El Djem beeindruckt die Ruine des drittgrößten Amphitheaters der Römerzeit den Besucher. Seine Erbauer waren mit Olivenöl reich geworden. Bis heute gehören Oliven in Tunesien zu den wichtigsten Wirtschaftsgütern.

