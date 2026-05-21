Afrikanische Exporteure erhalten wieder zollfreien Zugang zum US-Markt durch AGOA-Verlängerung

Afrikanische Exporteure erhalten wieder zollfreien Zugang zum US-Markt, nachdem Washington das Rahmenwerk des African Growth and Opportunity Act (AGOA) offiziell durch eine neue präsidentielle Proklamation verlängert hat. Damit wurde ein wichtiger Handelsweg für Dutzende afrikanischer Volkswirtschaften wiederhergestellt.

Die von Präsident Donald J. Trump erlassene Proklamation setzt Bestimmungen des Consolidated Appropriations Act 2026 um, der AGOA erneuert und die Handelsvorteile bis zum 31. Dezember 2026 verlängert hat.

Das Programm war Ende September 2025 kurzzeitig ausgelaufen, nachdem der Kongress es nicht rechtzeitig verlängert hatte. Dies führte zu Unsicherheit bei afrikanischen Exporteuren. Im Februar 2026 wurde AGOA wiederhergestellt, als Präsident Trump den Consolidated Appropriations Act unterzeichnete und das Programm rückwirkend bis Ende 2026 verlängerte.

Die jüngste präsidentielle Proklamation vom 19. Mai 2026 setzte die Verlängerung nun offiziell in Kraft, aktualisierte die US-Zolltarife und nahm Gabun wieder als begünstigtes Land auf. Damit wurde bestätigt, dass AGOA als kurzfristige Regelung zurückkehrt – allerdings weiterhin ohne langfristige Reform oder Planungssicherheit.

AGOA bleibt eines der wichtigsten Handelsabkommen Washingtons mit Subsahara-Afrika. Es ermöglicht berechtigten Ländern, Tausende Produkte – darunter Textilien, Agrarwaren, Automobilteile und leichte Industrieerzeugnisse – zollfrei in die USA zu exportieren.

Die aktuelle Verlängerung nimmt auch Gabun wieder in das Programm auf. Das Land war 2023 wegen Bedenken hinsichtlich Regierungsführung und der Einhaltung der Teilnahmebedingungen ausgeschlossen worden. US-Behörden erklären nun, Gabun habe ausreichende Fortschritte erzielt, um erneut unter den AGOA-Regeln berücksichtigt zu werden.

Vorübergehende Entlastung für afrikanische Exporteure

Die Verlängerung folgt auf die kurze Unterbrechung des Programms Ende 2025, die Unsicherheit für afrikanische Exporte verursachte, die stark vom Zugang zum US-Markt abhängen.

Das erneuerte Rahmenwerk bietet afrikanischen Volkswirtschaften, die stark vom AGOA-Handel abhängig sind, kurzfristige Stabilität – insbesondere in arbeitsintensiven Branchen wie der Bekleidungsindustrie und der Agrarverarbeitung. Dort verbessert der zollfreie Zugang die Wettbewerbsfähigkeit auf dem US-Markt erheblich.

Allerdings gilt die Verlängerung nur bis Ende 2026 und unterstreicht damit die anhaltende Unsicherheit über die langfristige Zukunft des Programms.

Seit seiner Einführung im Jahr 2000 musste AGOA mehrfach verlängert werden. Debatten in Washington über Handelsprioritäten und die nationale Industriepolitik haben langfristige Lösungen erschwert.

Für afrikanische Exporteure kommt die Wiedereinsetzung zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da Regierungen auf dem Kontinent verstärkt auf Exportdiversifizierung, Industrialisierung und eine tiefere Integration in globale Wertschöpfungsketten setzen.

Obwohl die Proklamation den unmittelbaren Zugang wiederherstellt, weisen Analysten darauf hin, dass die kurze Verlängerungsfrist afrikanische Volkswirtschaften weiterhin anfällig für künftige politische Kurswechsel macht. Dies verstärke die Notwendigkeit eines stärkeren innerafrikanischen Handels im Rahmen der African Continental Free Trade Area sowie einer geringeren Abhängigkeit von einzelnen Absatzmärkten wie AGOA. (Quelle: africa.businessinsider.com)