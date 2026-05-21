Lesetipp/DW: Ebola-Krise – Trumps umstrittene Rolle in Afrika



MAI 2026

WÜRZBURG, 22.-25.05.2026: Africa Festival. Ort: Mainwiesen. Mehr dazu HIER.

HAMBURG, 22.05.-05.06.2026: Ausstellung „THE JOURNEY“ by Caspar Nii Armah. Ort: ARTLOFT.Hamburg, Am Neumarkt 23, 22041 Hamburg. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 29.-31.05.2026: African Book Festival. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 14.06.2026, Haus der Kulturen der Welt: Tirailleurs: Von Kanonenfutter zu Avantgarde – die vergessenen Soldat*innen, die Europa befreit haben - Ausstellungs- und Forschungsprojekt. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

JUNI 2026

MÜNSTER, 01. 06.2026, 19 Uhr: "Die weite Welt - New York bis Kapstadt" - Autorenlesung mit Lutz van Dijk aus seinem autobiografischen Roman. Ort: Forum der Volkshochschule Münster, Aegidiistr. 70. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 04-14. 06.2026: Kenako Afrika Festival Berlin. Ort: Hauptbahnhof. Mehr dazu HIER.

HAMBURG, bis 05.06.2026: Ausstellung „THE JOURNEY“ by Caspar Nii Armah. Ort: ARTLOFT.Hamburg, Am Neumarkt 23, 22041 Hamburg. Mehr dazu HIER.

UNNA, bis 07.06.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Ev. Stadtkirche, Kirchplatz 1.

BERLIN, bis 14.06.2026, Haus der Kulturen der Welt: Tirailleurs: Von Kanonenfutter zu Avantgarde – die vergessenen Soldat*innen, die Europa befreit haben - Ausstellungs- und Forschungsprojekt. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 08.6.-23.7.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Foyer der LVA, Fürstenbergstraße 15. 17./18.6. geschlossen.

DORTMUND, 09.06.2026, 19:00 bis 20:30H: Revolution der Jugend in Südafrika – SchülerInnen Aufstand 1976 in Soweto, Anfang vom Ende der Apartheid. Ort: Auslandsgesellschaft.de e.V., Steinstraße 48, 44147 Dortmund. Moderation: Dr. Rita Schäfer (Dozentin und Wissenschaftlerin) und Vera Dwors (Fachstelle Südafrika / Eine Welt Netz NRW). Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 14.06.2026, 12 Uhr: "Der Rabe, der mich liebte" - Lesung und Gespräch mit Abdelaziz Baraka Sakin (Sudan). Moderation und Übersetzung (Arabisch/Deutsch): Larissa Bender. Ort: Forum der Volkshochschule Münster, Aegidiistr. 70. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, 16.06.2026, 19 Uhr: "Der Pitangabaum der Nachbarin - Erzählungen aus Guinea-Bissau" - Lesung und Gespräch mit Edson Incopté. Moderation und Übersetzung (Portugiesisch/Deutsch): Renate Heß und Rosa Rodrigues. Ort: Stadtbücherei Münster, Alter Steinweg 11. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

JULI 2026

NÜRNBERG, 10.-24.07.2026: 18. Afrika-Tage. Mehr dazu HIER.

LANDSHUT, 10.-12.07.2026: Afrikatage Landshut. Ort: Alte Kaserne. Mehr dazu HIER.

STUTTGART, 10.-12.07.2026: Afrika-Festival Stuttgart. Ort: Erwin-Schöttle-Platz. Mehr dazu HIER.

STUTTGART, 14.-19.07.2026: Sommerfestival der Kulturen. Ort: Marktplatz. Mehr dazu HIER.

MÜNSTER, bis 23.07.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort:Foyer der LVA, Fürstenbergstraße 15. 17./18.6. geschlossen.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

AUGUST 2026

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

SEPTEMBER 2026

KRONACH, 05.-17.9.26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Synagoge, Untere Str. 38.

MESCHEDE, 30.9.-25.10. 26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.

OKTOBER 2026

MESCHEDE, bis 25.10. 26: "Weltkunst aus Tansania - Mehr als Tingatinga!" Große Wanderausstellung des Projekts tanzaniart.de. Ort: Oase der Abtei Königsmünster, Klosterberg 11.

