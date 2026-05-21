Zentralafrikanische Republik: Verbreitung gefälschter Dokumente nimmt extrem zu

Symbolbild

In der Zentralafrikanischen Republik nimmt die Fälschung von Verwaltungsdokumenten ein besorgniserregendes Ausmaß an. Geburtsurkunden, Diplome, Bescheinigungen oder auch Ausweisdokumente – solche Fälschungen kursieren zunehmend in bestimmten Vierteln von Bangui sowie in mehreren Provinzstädten. Dabei stuft das zentralafrikanische Gesetz diese Praxis als „Urkundenfälschung und Gebrauch gefälschter Dokumente“ ein – ein Delikt, das strafrechtlich verfolgt und mit Sanktionen geahndet werden kann. Trotz der Risiken wenden sich viele arbeitslose oder in prekären Verhältnissen lebende Jugendliche dieser Tätigkeit zu, die für manche zu einer schnellen Einnahmequelle geworden ist, berichtet RFI.

Zwischen Straßenhändlern, Gemüseständen und Secondhandläden zieht ein kleiner Holzkiosk unauffällig Besucher an. Auf den ersten Blick unterscheidet ihn nichts von den anderen Geschäften. Doch hinter einem alten Drucker, der mit einem staubigen Laptop verbunden ist, fälscht eine Gruppe junger Männer Stempel, Unterschriften und Verwaltungsdokumente. Einer von ihnen, der anonym bleiben möchte, erklärt ihre Tätigkeit: „Wir stellen gefälschte Dokumente her, um einigen Landsleuten in Not zu helfen. Viele haben keine Zeit, die normalen Verfahren zu durchlaufen. Andere haben ihre Papiere während der Krisen verloren. Deshalb versuchen sie, schnell private und öffentliche Dokumente zu bekommen.“

Um ihn herum liegen laminierte Blätter, Stempel und leere Formulare in abgenutzten Mappen. Die Kunden kommen diskret vorbei, oft auf Empfehlung von Bekannten. Gaël Boris, ein Unternehmer, berichtet: „Heute bewegen wir uns wirklich in Gefahr wegen unserer Brüder und Schwestern im Viertel, die nichts tun. Sie wollen nicht zur Schule gehen, sondern nur ein inoffizielles Diplom aus dem Viertel bekommen, um sich anschließend bei Ministerien zu bewerben. Und das ist wirklich nicht gut.“

„Ich verurteile niemanden, sondern nur den Staat“

Hinter diesem Phänomen verbergen sich mehrere Probleme: Schwierigkeiten beim Zugang zu offiziellen Dokumenten, schwerfällige Verwaltungsabläufe, der Verlust von Papieren während der wiederholten Krisen, aber auch mangelnde Kontrollen in bestimmten öffentlichen Diensten. Alain Ngana, Vertreter der Zivilgesellschaft, erklärt:

„Was die Menschen wirklich dazu bringt, gefälschte Papiere zu machen, ist die langsame Funktionsweise der Verwaltung. Die Leute lassen gefälschte Reisepässe und gefälschte nationale Ausweise herstellen. Auch bei Geburtsurkunden ist es manchmal schwierig, die Verfahren bei den Rathäusern zu erledigen. Deshalb ziehen es viele vor, für ihre Bedürfnisse eine gefälschte Geburtsurkunde zu besorgen.“

Die Preise variieren je nach gewünschtem Dokument. Die einfachsten kosten nur einige tausend CFA-Francs. Sensiblere Dokumente können hingegen bis zu 50.000 CFA-Francs kosten – etwa 76 Euro. Dimitri Lebo, Student, stellt sich besorgt die Frage:

„Wohin gehen wir? Wohin steuert die Zentralafrikanische Republik mit all dem? Ich verurteile niemanden, aber ich verurteile nur den Staat. Um dieser Korruption ein Ende zu setzen, braucht es auch ein moralisches Bewusstsein bei jedem Einzelnen.“

Die Polizei hat bereits mehrere Fälscher in verschiedenen armen Vierteln der Hauptstadt festgenommen. Viele wurden wegen Urkundenfälschung und Gebrauch gefälschter Dokumente verurteilt. Laut einer Polizeiquelle werden die Einsätze fortgesetzt, um die noch aktiven Netzwerke zu zerschlagen.