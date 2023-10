Afrikanische Milliardäre haben in den letzten Monaten ein Vermögen verloren

Die jüngsten Schwankungen der weltweiten Rohstoffpreise haben sich auf die Vermögen der reichsten Männer des afrikanischen Kontinents ausgewirkt, darunter der Nigerianer Aliko Dangote, der fast 700 Millionen US-Dollar verloren hat.

Die enge Verbindung zu natürlichen Ressourcen gehört nach wie vor zu den Schlüsselfaktoren, die das Vermögen in Afrika beeinflussen. So haben die jüngsten Dynamiken auf den Rohstoffmärkten einige der prominentesten Milliardäre des Kontinents ernsthaft beeinträchtigt.

Zu denjenigen, die in den letzten Monaten am stärksten betroffen waren, gehört an erster Stelle der nigerianische Zementhersteller Aliko Dangote mit einem Verlust von 681 Millionen US-Dollar.

Es folgen Nicky Oppenheimer aus Südafrika mit einem Verlust von 150 Millionen US-Dollar, Naguib Sawiris aus Ägypten mit einem Minus von 99,4 Millionen US-Dollar und sein Bruder Nassef Sawiris mit einem Verlust von 8,41 Millionen US-Dollar, wie aus Bloombergs Schätzungen hervorgeht.

Von den Afrikanern, die im Bloomberg Milliardärsindex aufgeführt sind, verzeichneten nur der Südafrikaner Johann Rupert und seine Familie einen Einkommenszuwachs und fügten ihrem Vermögen von 11,3 Milliarden US-Dollar 256 Millionen US-Dollar hinzu. (Quelle: sputnik.fr)