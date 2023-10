Rechtsstreit in Frankreich: Trödler ersteht gabunische Maske für 150 Euro und verkauft sie weiter für 4,2 Millionen Euro

Geht es um Geld oder um die Seele des gabunischen Volkes? Ein Antiquitäten- und Trödelhändler kaufte von einem älteren Rentnerehepaar in Südfrankreich eine Fang-Maske für 150 Euro und verkaufte sie kurz darauf für 4,2 Millionen Euro. Die Rentner reichten Klage ein, um den Verkauf rückgängig zu machen, aber auch eine Vereinigung von Gabunern in Frankreich, berichtet RFI.

Alles begann im September 2021 im Departement Gard. Ein sehr altes Rentnerehepaar will seinen Zweitwohnsitz räumen und verkauft unter anderem eine auf dem Dachboden gefundene holzgeschnitzte Maske für 150 Euro an einen Antiquitätenhändler. Dieser zieht einen Ethnologen hinzu und bietet es bei einer außergewöhnlichen Auktion im Auktionshaus in Montpellier als äußerst seltene Fang-Maske aus Gabun an. Das Ergebnis: Die Maske wird für 150 Euro gekauft, auf 300.000 Euro hochgesetzt und schließlich im März 2022 für 4,2 Millionen Euro an einen Käufer versteigert, dessen Name und Nationalität geheim bleiben. Seitdem fühlt sich das Rentnerehepaar betrogen und hat Klage gegen den Trödler eingereicht. Zu Recht? Frage an Yves-Bernard Debie, Generaldirektor von Parcours des Mondes, dem führenden Treffpunkt für erste Kunst, aber auch Anwalt und Berater des Endkäufers der fraglichen Fang-Maske.

„Es handelt sich eindeutig nicht um eine Täuschung. Die Verkäufer waren sich bewusst, dass sie eine alte afrikanische Maske verkauften, die von einem Vorfahren stammte, der 1931 gestorben war. Es musste sich also um eine authentische alte Maske handeln. Der Trödler wusste, dass er eine alte afrikanische Maske kaufte. Es geht hier nicht um Täuschung, sondern einfach um den Wert der Dinge“.

Vor der Auktion hatte der Antiquitäten- und Trödelhändler das Rentnerehepaar erneut kontaktiert, um die Herkunft der 55 cm hohen Maske zu erforschen. Der 86-Jährige erklärte ihm daraufhin, dass sein Großvater, René-Victor Edward Maurice Fournier, damals Kolonialgouverneur in Afrika war und die Maske um 1917 unter unbekannten Umständen „gesammelt“ hatte. Reichen diese Informationen in einem Kunstmarkt, der immer strenger auf die Herkunft von Kunstwerken achtet, aus, um alle Zweifel auszuräumen? Wäre es möglich gewesen, die Maske nur mit diesen Informationen im Parcours des mondes auszustellen und zu verkaufen? „Eine Fang-Maske, die 1917 in Gabun von einem identifizierten Gouverneur gesammelt wurde, deren Herkunft ist klar genug, um ihren Platz auf der größten Messe der Welt und auch in einem Museum zu haben“, sagt Yves-Bernard Debie.

Am 26. März 2022 war die Gabunerin Solange Bizeau im Auktionshaus in Montpellier anwesend, nicht um zu kaufen, sondern um gegen den Verkauf zu protestieren. Für sie ist diese seltene Maske aus dem späten 19. Jahrhundert Teil des unveräußerlichen Erbes des Volkes der Fang in Gabun. „Ich bin Gabunerin und gehöre der Fang-Kultur an. Diese Maske kann nicht verkauft werden. Dieses Objekt hat eine Seele. Ich finde das wirklich schockierend“, betont sie, die auch Vorsitzende des Collectif Gabon Occitanie (CGO) ist, das sich in Montpellier aktiv für die Rückgabe des Kunstwerks einsetzt, und weist darauf hin, dass es sich um eine Maske der Geheimgesellschaft Ngil des Volkes der Fang in Gabun handelt. Für Yves-Bernard Debie hat diese Forderung keine rechtliche Grundlage: „Man muss schon die Legitimität der Leute sehen, die behaupten, im Namen Gabuns oder einer Ethnie sprechen zu können. Es handelt sich um eine Maske, die unter völlig korrekten Umständen gesammelt wurde. Es gibt nicht den geringsten Grund, einem Rückgabeanspruch wie diesem nachkommen zu können“.

Die Macht einer Ngil-Maske

Diese Forderung, seine Legitimität zu beweisen, hat Paul-Henri Gondjout Mbone Nze schon sehr oft gehört. Daher antwortet er ganz entspannt: „Ich bin in erster Linie Gabuner, aber bevor ich Gabuner bin, gehöre ich der Gemeinschaft der Fang an. Und ich selbst bin Enkel und Urenkel eines Ngil-Meisters, d. h. eines Magistratsmitglieds, das der Bruderschaft der Geheimgesellschaft Ngil angehörte. Das ist meine Legitimität als Erbe, um die bedingungslose Rückgabe dieser Maske zu fordern.“ Er ist ebenfalls Mitglied des Collectif Gabon Occitanie in Montpellier und versucht, weitere Missverständnisse oder Zweideutigkeiten auszuräumen. Nein, die Riten der geheimen Gemeinschaft der Ngil wurden nicht aufgegeben und ja, Masken spielen auch heute noch eine Rolle in der Gesellschaft.

„Das wird immer noch praktiziert, obwohl es seit der Kolonialisierung um 1910 verboten wurde. Aber die Ngil-Zeremonie wird in Gabun immer noch heimlich praktiziert. Was ist der Zweck dieser Maske? Konkret: Wenn es Verbrechen oder Sünden gab, die von den Bewohnern eines Dorfes oder einer Stadt begangen wurden, war derjenige, der daran arbeitete, die Ordnung, die Gerechtigkeit und die Wahrheit wiederherzustellen, der Ngil-Magistrat, der eine geheime Identität hatte. Niemand wusste, wer er war. Und wenn die Maske fertiggestellt war, wusste man, dass dies der Moment war, in dem die Gerechtigkeit walten würde, in dem es Sanktionen geben würde. Und der Ngil irrte sich nie!“

Die Maske und die Vorfahren

Für Solange Bizeau ist es unvorstellbar, dass die Maske verkauft oder freiwillig dem französischen Gouverneur Fournier geschenkt wurde: „Unsere Vorfahren haben uns erzählt, dass die Siedler ihnen gesagt haben, dass all diese Gegenstände nur Dämonen, schwarze Magie und schlechte Dinge seien und dass man sie loswerden müsse. Und bis heute bereichern sie sich daran“.

„Diese Maske wurde einfach gestohlen, weggerissen“, fährt Paul-Henri Gondjout Mbone Nze fort. Während der Kolonialzeit war dies eine gängige Praxis. Die meisten Gouverneure, die nach Afrika geschickt wurden, hatten den Wert von Kultkunstwerken, die mit Ritualen und Spiritualität verbunden waren, verstanden. Es wurden viele Geschäfte gemacht. Sie gingen in die Dörfer, verbreiteten Angst und Schrecken und konfiszierten bei den Einheimischen alles, was sie kriegen konnten, um sich außergewöhnliche Sammlungen aufzubauen.“

Bei dem Verkauf „bescheinigte uns die gabunische Botschaft in Paris, dass sie alles mit uns tun würde, um diese Maske zurückzubekommen“. Inzwischen hat es in Gabun einen Regimewechsel gegeben und das Collectif ist dabei, „wieder Kontakt mit den neuen Kulturverantwortlichen aufzunehmen“. Heute erklärt das Collectif Gabon Occitanie, dass es beim Gericht in Montpellier Klage gegen den Auktionator der Versteigerung, aber auch gegen die Käufer und die Nachfahren des Gouverneurs, die die Maske besaßen, eingereicht hat. Für Mbone Nze hingegen dürfte der Rechtsstreit zwischen dem Rentnerehepaar und dem Antiquitäten- und Trödelhändler, der das Schnäppchen für 150 Euro gemacht hatte, gar nicht erst stattfinden. „Heute haben wir eine Familie, die sich enteignet fühlt und behauptet, von einem Antiquitätenhändler betrogen worden zu sein, während es letztlich zwei Parteien sind, die sich um ein Objekt streiten, das ihnen nicht gehört.“

„Diese Maske hat immer noch Macht“

Inzwischen hat der Anwalt der Rentner den Trödler verklagt und damit den Verkauf ausgesetzt. Sie fordern die ersatzlose Streichung des Geschäfts, weil er sie über den Wert des Gegenstands getäuscht habe. Der Fall wird am 31. Oktober vor dem Gerichtsgericht in Alès im Departement Gard verhandelt.

Paul-Henri Gondjout Mbone Nze denkt auch nicht daran, die Sache fallen zu lassen, ganz im Gegenteil. „Wir sind sehr froh, dass der Verkauf gestoppt werden konnte. Der fragliche Käufer kann nicht von dem gestohlenen Objekt profitieren und die Nachkommen des Gouverneurs können nicht vom Verkauf eines gestohlenen Objekts profitieren. Letztendlich ist der Ngil, die Maske der Wahrheit, dabei, seine eigene Gerechtigkeit zu üben! Ich bin sicher und überzeugt, dass er zum Volk der Fang zurückkehren wird. Es ist eine Maske, die noch Kräfte hat“.