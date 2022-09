Afrikanische Soldaten nehmen an Militärübungen in Russland teil

Afrikanische Militärs nahmen am 6. September 2022 auf dem Sergeevskyi-Übungsgelände außerhalb der Stadt Ussuriysk an den „Vostok-2022“ teil. Mehrere mit Russland verbündete Länder, darunter China, nahmen an diesen Übungen teil, die Vostok genannt werden, was auf Russisch Osten bedeutet.

Auch Soldaten aus mehreren Grenz- und Verbündetenländern wie Armenien, Algerien und Simbabwe beobachteten die Übungen auf dem Gelände.

„Wir nehmen an diesen Übungen teil, weil wir von den Meistern lernen wollen, wie man solche Operationen auf diesem Niveau durchführt. Wir sind sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie die russischen Verteidigungskräfte solche Operationen durchführen, wie sie sehr moderne und hochleistungsfähige Ausrüstung für solche Operationen einsetzen“, sagte Kingsley Simbunzana von den Verteidigungskräften aus Simbabwe.

Die Vostok-2022-Übungen finden vom 1. bis 7. September auf mehreren Übungsplätzen im Fernen Osten und in den Gewässern vor der russischen Ostküste statt.

Sie begannen mit Manövern von Kampfflugzeugen, Verlegungen von Flugabwehreinheiten und simulierten Minenräumungen im Japanischen Meer, wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte.

Laut Moskau nahmen mehr als 50.000 Soldaten und über 5.000 Einheiten militärischer Ausrüstung, darunter 140 Flugzeuge und 60 Schiffe, an diesen Übungen teil.

Auch wenn der Zufall des Zeitpunkts eine Verbindung zwischen diesen Übungen und dem aktuellen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der seit Februar dieses Jahres besteht, befürchten lässt, haben die russischen Manöver konkret nichts mit dem Krieg zu tun, da sie alle vier Jahre im Spätsommer stattfinden. Die letzten fanden 2018 statt. (Quelle: Afrique Media / Africa News)