Radprofi aus Ruanda spurlos in den USA verschwunden

Lt. einem Tweet des Protouch Pro Racing Temas aus Südafrika ist der ruandische Radsportler Samuel Mugisha am Mittwoch, den 31. August, gemäß dem gebuchten Flugplan in den Vereinigten Staaten angekommen. Er machte sich jedoch nicht auf den Weg zum vereinbarten Transfer ins Hotel, sondern ließ sich von anderen Personen am Flughafen abholen.

Er ist weder in der Teamunterkunft noch beim Rennen, an dem er gestern teilnehmen sollte, angekommen. ProTouch und die Organisatoren haben nun eine Vermisstenanzeige bei den Behörden aufgegeben.