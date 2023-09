Afrikanische Union in die Gruppe der G20 aufgenommen

Heute, Samstag 09.09.2023, wurde in Neu Delhi die Aufnahme der Afrikanischen Union in die Gruppe der G20 beschlossen.

„Es ist wichtig und überfällig, dass die Afrikanische Union in den Kreis der G20 aufgenommen wird und als politische Stimme Afrikas in der Welt künftig mit am Tisch sitzt. Deutschland hat diese Bemühungen unterstützt. In Afrika leben mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung – trotzdem war der Kontinent bis gestern nur mit einem einzigen Sitz, Südafrika, in der G20 vertreten.

Viele globale Herausforderungen können nur gemeinsam mit Afrika bewältigt werden. Afrika muss Teil der Diskussion über die Probleme der Welt sein und ein stärkeres Mitspracherecht in der globalen wirtschaftlichen und politischen Steuerung bekommen.

Die Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20 zeigt, dass dem wachsenden Gewicht Afrikas in der Weltpolitik endlich Rechnung getragen wird. Sie spiegelt die Welt, in der wir leben – eine Welt im Umbruch. Und ist ein Beispiel dafür, was das Entwicklungsministerium in seiner Afrika-Strategie unter „Respekt und Reziprozität“ versteht: die Bereitschaft zu strukturellen Veränderungen auf allen Seiten.“ (Entwicklungsministerin Svenja Schulze)