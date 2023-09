Erdbeben in Marokko: Algerien bereit zu humanitärer Hilfe und Öffnung des Luftraums

Algerien hat am Samstag seine volle Bereitschaft erklärt, nach dem schweren Erdbeben in Marokko humanitäre Hilfe zu leisten und alle materiellen und personellen Mittel zu mobilisieren, heißt es in einer Erklärung der Präsidentschaft der Republik.

„Nach dem heftigen Erdbeben, das Regionen des Königreichs Marokko erschüttert hat, haben die hohen algerischen Behörden ihre volle Bereitschaft erklärt, humanitäre Hilfe zu leisten und alle materiellen und menschlichen Mittel in Solidarität mit dem marokkanischen Brudervolk zu mobilisieren, falls das Königreich Marokko darum ersucht. Die algerischen Behörden haben auch beschlossen, den Luftraum für Flüge zum Transport von humanitären Hilfsgütern und Verletzten zu öffnen“, heißt es in der Erklärung. (Quelle: APS, Symbolfoto: Angelo Giordano auf Pixabay)

Eine Annäherung zwischen beiden Ländern, deren Beziehung seit zwei Jahren auf Eis liegen?