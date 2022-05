Afrikanische Union: Ja zum sofortigen Abzug ausländischer Söldner – aber was ist die Alternative?

Die XV. und XVI. Sondersitzung der Konferenz der Staatschefs der Afrikanischen Union gingen am Samstag, den 28. Mai 2022, in Malabo, Äquatorialguinea, zu Ende. Die Doppeltagung befasste sich mit humanitären Fragen, der Terrorismusbekämpfung und der Ablösung verfassungswidriger Regime in Afrika. Auch wenn von diesen Gipfeltreffen nichts „Konkretes“ mitgenommen werden kann, auf einem Kontinent, der unter Krisen aller Art, darunter Terrorismus und Hunger, leidet, erfährt man immerhin, dass die Organisation „zum sofortigen und bedingungslosen Abzug ausländischer Söldner vom afrikanischen Kontinent“ aufruft – ohne jedoch eine Alternative vorzuschlagen.

Wieder einmal wurde die Diagnose der Lage Afrikas erstellt. Im Übrigen hätte man nicht nach Malabo reisen müssen, um zu erkennen, dass Afrika unter der Ausbreitung des Terrorismus, schlechter Regierungsführung (wenn der Terrorismus Machthaber und Militärführer bereichert) und den humanitären Folgen leidet, die sich aus diesen beiden Übeln ergeben.

Nur hätte man erwartet, dass angesichts der sehr besorgniserregenden Lage konkrete Maßnahmen beschlossen werden. Um der afrikanischen Bevölkerung zumindest Hoffnung zu geben, dass das Morgen für diejenigen, die heute im Leid leben, besser sein wird, und für diejenigen, die in relativer Sicherheit leben, dass sie sich auf ihre gemeinsame Organisation verlassen können, wenn es Schwierigkeiten gibt.

Leider war dem nicht so. „Unsere Organisation funktioniert immer noch wie vor 20 oder 30 Jahren. Wir treffen uns oft. Wir reden immer noch zu viel. Wir schreiben viel. Aber wir handeln zu wenig und manchmal gar nicht. Wir handeln nicht genug vorausschauend. Wir erwarten alles von außen. Das muss sich unbedingt ändern, wenn wir den Lauf der afrikanischen Geschichte ändern wollen“, ereiferte sich der tschadische Präsident Idriss Déby Itno am 30. Januar 2016, als er gerade zum turnusmäßigen Vorsitzenden der Afrikanischen Union ernannt worden war.

Bei den Gipfeltreffen am 27. und 28. Mai 2022, an denen die Vertreter von Burkina Faso, Guinea-Conakry, Mali und Sudan nicht teilnahmen, weil sie wegen eines Staatsstreichs, der Militärs an die Spitze dieser Länder gesetzt hatte, suspendiert worden waren, wurde der Tschad jedoch zugelassen. Der Tschad wird jedoch seit dem 20. April 2021, dem Todestag von Präsident Idriss Déby Itno, von seinem Sohn, General Mahamat Idriss Déby Itno, regiert, nachdem er das Parlament aufgelöst und die Verfassung außer Kraft gesetzt hat. Auf jeden Fall eine Machtübergabe, die nicht demokratisch ist, wie es die internationalen Sitten erfordern. Mit diesen doppelten Standards schienen diese Gipfeltreffen bereits auf keinem guten Weg zu sein, konkrete Ergebnisse zu liefern, wie sie sich der gemeine Afrikaner erhofft hatte.

Laut dem Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, fanden die Gipfeltreffen vor dem Hintergrund statt, dass bis 2022 etwa 113 Millionen Menschen auf dem Kontinent dringend Hilfe benötigen und 282 Millionen Menschen unterernährt sind; die nach Regionen aufgeschlüsselten Zahlen der Menschen, die vor Konflikten geflohen sind (Binnenvertriebene und Flüchtlinge), die Hunger leiden oder bedroht sind, sowie der Menschen, die Konflikten ausgesetzt sind, sind atemberaubend. Auch hier wird – wie üblich – nach internationaler Hilfe gerufen.

Konflikte, insbesondere die Ausbreitung des Terrorismus, verschärfen das Leid dieser Millionen von Afrikanern. Und in diesem Punkt beklagt Moussa Faki Mahamat eine unzureichende afrikanische Solidarität mit den Opferländern. Er fordert die afrikanischen Führer auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, vor allem die Einrichtung einer panafrikanischen Streitmacht, eine Idee, die seit den 2000er Jahren geäußert wird. „Afrika ist wahrscheinlich der letzte Kontinent der Welt, der den Terrorismus mit einer solchen Intensität erlebt … (…). Der politische Wille fehlt, obwohl wir die Mittel und die Männer haben; die afrikanischen Streitkräfte zählen etwa 2,7 Millionen Männer, nur 1 bis 2 % davon zu mobilisieren und sie mit den notwendigen Mitteln auszustatten, würde unsere Abhängigkeit von ausländischen Streitkräften verringern“, so der Präsident der Kommission der Afrikanischen Union.

Der Präsident von Äquatorialguinea, Teodoro Obiang Nguema, stimmte dem zu und verurteilte den Terrorismus aufs Schärfste.

Es gibt zahlreiche Rechtstexte und strukturelle Initiativen wie die Afrikanische Friedens- und Sicherheitsarchitektur (APSA), die vor etwa 20 Jahren ins Leben gerufen wurde, die Aufnahme einer Abteilung für Frieden und Sicherheit (DPS) in das Verwaltungsschema der AU im Jahr 2004, die Konvention von Algier und ihr 2002 verabschiedeter Aktionsplan, aus dem das Afrikanische Zentrum für Terrorismusstudien und -forschung (CAERT) hervorging … Doch scheint sich vor Ort nichts zu ändern.

Nicht einmal die fast täglichen und dutzendfachen Tötungen von Frauen, Kindern … in Nigeria; die endlose Gewalt und das Töten in Somalia, in der Demokratischen Republik Kongo; der Tod und die unaufhörlichen Bevölkerungsbewegungen in Mali, Niger, Burkina waren außerordentliche Gipfeltreffen, die Entsendung einer Mission auf „hoher Ebene“, um eine afrikanische Solidarität zu teilen, geschweige denn eine ernsthafte Mobilisierung wert, um den Krisen, die diese Teile Afrikas durchleben, ein Ende zu setzen. Sie waren es nur, wenn Mächte und Führer bedroht waren.

Ist es nicht Ausdruck eines kollektiven Unglaubens, dass einige bewaffnete Gruppen einen organisierten Raum von 54 Ländern so sehr aus den Angeln heben und seine Bürger auf solche Weise massakrieren? Wenn Afrika glaubt, dass es sich im russisch-ukrainischen Krieg Gehör verschaffen kann, muss es auch die gleiche Überzeugung haben, dass all diese Schwierigkeiten, die vor allem mit den bewaffneten Gruppen zusammenhängen, erheblich verringert werden, wenn es sich dazu entschließt.

Und in Erwartung dieses möglichen Willens erscheint es absurd, wenn diese Staatschefs der Kontinentalorganisation im Zuge dieser außerordentlichen Gipfeltreffen „zum sofortigen und bedingungslosen Abzug der ausländischen Söldner vom afrikanischen Kontinent“ aufrufen (womit sicherlich die Wagner-Gruppe in Mali und der Zentralafrikanischen Republik gemeint ist), ohne den Ländern, die verzweifelt auf eine konsequente afrikanische Solidarität warten, konkrete Vorschläge zu machen, auf diese Lösungen zurückzugreifen.

Was hier unerträglich ist, sind die vielen Leben, die jeden Tag gewaltsam beendet werden, und das nun schon seit mehreren Jahren. Was hier auf dem Spiel steht, sind staatliche Räume, die zu verschwinden drohen, … also Generationen von Afrikanern, deren Zukunft in Geiselhaft genommen wird.

Die Afrikanische Union muss aufhören, ein Scanner zu sein, und endlich konkrete Lösungen vorschlagen und angesichts der Notsituationen, in denen sich einige ihrer Mitglieder befinden, handeln. Nur so kann sie nicht nur mit den afrikanischen Bürgern Schritt halten, sondern auch bei den anderen Kontinenten Respekt verdienen. Leider sieht es nicht so aus, als wäre das schon morgen der Fall gestern. (lefaso.net)