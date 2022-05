Lesetipp/DW: Westafrika – Sicherheitslage in Mali hat sich drastisch verschlechtert

Im ersten Quartal sind 543 Zivilisten in Mali getötet worden – vier Mal so viele wie im Vergleichszeitraum 2021, so ein UN-Bericht. Die regierende Militärjunta baute zuletzt ihre Beziehungen zu Russland aus.

In Mali ist die Zahl der zivilen Todesopfer und der Menschenrechtsverletzungen durch die Streitkräfte einem UN-Bericht zufolge im ersten Jahresquartal stark gestiegen. Der Bericht der UN-Mission MINUSMA listet von Januar bis März insgesamt 320 Menschenrechtsverletzungen auf, die auf das Konto der „von militärischen Kräften aus dem Ausland unterstützen“ Regierungstruppen gehen – das Zehnfache der dokumentierten Fälle im selben Vorjahrszeitraum.

