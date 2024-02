Afrikanische Union ruft zur „schnellstmöglichen“ Durchführung der Präsidentschaftswahlen in Senegal auf

Der Präsident der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat (Foto), hat die senegalesischen Behörden aufgefordert, die Präsidentschaftswahlen so schnell wie möglich abzuhalten, nachdem das Staatsoberhaupt am Samstag die Aufhebung des Dekrets zur Einberufung der Wahlen am 25. Februar angekündigt hatte. Diese Ankündigung kommt de facto einer Verschiebung der Wahl gleich.

Der Präsident der Kommission fordert die zuständigen nationalen Behörden auf, die Wahlen so schnell wie möglich in Transparenz, Frieden und nationaler Eintracht abzuhalten“, heißt es in einer Erklärung, die auf der Website der AU veröffentlicht wurde.

Präsident Macky Sall bekräftigte seine Entscheidung, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen nicht anzutreten, und kündigte am Samstag an, er habe das Dekret zur Einberufung der Wähler am 25. Februar aufgehoben, bis die Ergebnisse des parlamentarischen Untersuchungsausschusses vorliegen, der die Bedingungen klären soll, unter denen einige Kandidaturen für unzulässig erklärt wurden.

Der Präsident der Kommission der Afrikanischen Union hat die Verschiebung der Präsidentschaftswahlen in der Republik Senegal mit Besorgnis zur Kenntnis genommen, ein Land, dessen demokratisches Modell stets hoch gelobt wurde.

Moussa Faki Mahamat fordert alle politischen und sozialen Kräfte nachdrücklich dazu auf, alle politischen Streitigkeiten durch Konzertierung, Verständigung und zivilisierten Dialog beizulegen, unter strikter Einhaltung der Prinzipien eines Rechtsstaats, worindas Land eine tief verwurzelte historische Tradition hat, heißt es in der Erklärung.