Algerien: Bouteflika am Sonntag beerdigt – Tebboune verweigert große Ehrung

Am gestrigen Sonntag wurde der ehemalige algerische Staatschef Abdelaziz Bouteflika auf dem Friedhof El Alia in Algier beigesetzt, auf dem Platz der Märtyrer, wo viele Persönlichkeiten, die Algerien geprägt haben, begraben sind. Die APS teilte mit, dass neben den Familienangehörigen des Verstorbenen auch mehrere Persönlichkeiten aus der Regierung und hohe Beamte an der Zeremonie teilnahmen.

Auch der derzeitige algerische Staatschef Abdelmadjid Tebboune nahm an der Beerdigung des ehemaligen Präsidenten teil. Tebboune war von September 2012 bis Mai 2017 Minister für Wohnungsbau, Städtebau und Stadtentwicklung und damit fast fünf Jahre lang für einen großen Teil der Bilanz von Bouteflika verantwortlich.

Dem verstorbenen Präsidenten wurden jedoch nicht die gleichen Ehrungen zuteil wie seinen Vorgängern, ganz zu schweigen davon, dass die Aufbahrung der sterblichen Überreste von Abdelaziz Bouteflika, die ursprünglich im Volkspalast in Algier geplant war, abgesagt wurde. Auch wenn die offiziellen Flaggen auf Halbmast wehten, wurde von Tebboune keine Staatstrauer ausgerufen, sondern er beschloss, Bouteflika wie einen „normalen“ Bürger zu bestatten.

Der am 2. März 1937 in Oujda, Marokko, geborene Abdelaziz Bouteflika regierte Algerien von 1999 bis 2019, bevor er durch einen Volksaufstand von der Macht verdrängt wurde. Obwohl er für eine fünfte Amtszeit kandidieren wollte, wurde er am 2. April 2019 zum Rücktritt gezwungen. Er verstarb am Freitag, den 17. September 2021, nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren. Nach Angaben seines Bruders Said Bouteflika stand der ehemalige Präsident unter Hausarrest.

Vor seinem Tod hatte sich Abdelaziz Bouteflika in einem Abschiedsbrief an das algerische Volk gewandt, das er um Verzeihung bat „für jegliches Versagen, sei es durch ein Wort oder eine Geste … Ich danke Ihnen allen für die wertvollste Errungenschaft meiner Amtszeit an der Spitze unseres Landes, für den Stolz und die Ehre, mit denen Sie mich erfüllt haben und die mich dazu bewogen haben, Ihnen zu dienen, als ich in guter Verfassung war und sogar als ich krank war.“ (Quelle: afrik.com, Foto: Magharebia)