Analyse: Wie lassen sich private Mittel zur Finanzierung der Entwicklung Afrikas gewinnen?

Die afrikanischen Länder stehen an einem Scheideweg. Die COVID-19-Pandemie hat das Business zum Erliegen gebracht. Die hart erkämpften wirtschaftlichen Errungenschaften des Kontinents der letzten zwei Jahrzehnte, die für die Anhebung des Lebensstandards unerlässlich sind, laufen Gefahr, auf null zurückzugehen.

Die hohe Staatsverschuldung und die Ungewissheit über internationale Hilfe schränken den Spielraum für die Förderung des Wachstums durch groß angelegte öffentliche Investitionsprogramme ein. Damit diese Länder einen robusten Aufschwung erreichen und eine wirtschaftliche Stagnation vermeiden können, muss der private Sektor mehr zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Diese Botschaft haben die afrikanischen Staatschefs auf dem „Summit on Financing African Economies“ im Mai in Paris unterstrichen.

Infrastruktur, sowohl physisch (Straßen und Elektrizität) als auch sozial (Gesundheit und Bildung), ist ein Bereich, in dem sich der Privatsektor stärker engagieren könnte. Der Bedarf an Infrastrukturentwicklung ist in Afrika immens: durchschnittlich 20% des BIP bis zum Ende des Jahrzehnts. Wie können sie finanziert werden? Unter sonst gleichen Bedingungen würden die Mittel in erster Linie aus einer Erhöhung der Steuereinnahmen kommen, was die meisten Länder bereits tun. Aber angesichts des Ausmaßes des Bedarfs müssen neue Finanzierungsquellen von der internationalen Gemeinschaft und dem privaten Sektor mobilisiert werden.

Der afrikanische Kontinent ist voller Möglichkeiten für private Investoren. Er hat eine junge und wachsende Bevölkerung, reichlich natürliche Ressourcen, ein massives Wachstum der Städte, und viele Länder haben langfristige Initiativen zur Industrialisierung und digitalen Transformation gestartet. Um das volle Potenzial der Region zu erschließen, sind jedoch erhebliche Investitionen und Innovationen erforderlich. Jüngsten Arbeiten des IWF zufolge könnte der Privatsektor bis zum Ende des Jahrzehnts zusätzliche Finanzmittel für die physische und soziale Infrastruktur bereitstellen, die jährlich 3 Prozent des BIP von Subsahara-Afrika entsprechen. Dies entspricht etwa 50 Mrd. $ pro Jahr (basierend auf dem BIP von 2020) und fast einem Viertel der durchschnittlichen privaten Investitionsrate der Region, die derzeit bei 13 % des BIP liegt.

Was sind die aktuellen Hindernisse für eine private Finanzierung?

Im Vergleich zu anderen Regionen ist der Privatsektor in Afrika derzeit nicht sehr stark an der Finanzierung und Bereitstellung von Infrastruktur beteiligt. Öffentliche Stellen, wie nationale Regierungen und staatliche Unternehmen, führen 95% der Infrastrukturprojekte durch. Das Volumen der Infrastrukturprojekte, an denen der private Sektor beteiligt ist, ist in den letzten zehn Jahren nach dem Zusammenbruch der Rohstoffpreise deutlich zurückgegangen. Die begrenzte Rolle privater Investoren in Afrika zeigt sich auch auf internationaler Ebene: Der Kontinent zieht nur 2 Prozent der weltweiten ausländischen Direktinvestitionsströme an. Darüber hinaus konzentrieren sich diese knappen Investitionen auf natürliche Ressourcen und extraktive Industrien, nicht auf Gesundheit, Straßen oder Wasser.

Es ist wichtig, dass Afrika das Geschäftsklima verbessert, um private Investoren anzuziehen und die Art und Weise, wie es seine Entwicklung finanziert, zu verändern. Nach unserer Analyse sind internationale Investoren vor allem über drei Risiken besorgt:

Projektrisiko. Obwohl Afrika eine Fülle von Geschäftsmöglichkeiten bietet, ist die Zahl der Projekte, die wirklich „investitionsreif“ sind, weiterhin gering. Dabei handelt es sich um Projekte, die sich in einem ausreichend fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden, um für Investoren interessant zu sein, die nicht in Projekte investieren wollen, die sich in der Entwicklungsphase oder in unbekannten Märkten befinden. Finanzielle und technische Unterstützung von Gebern und Entwicklungsbanken kann den Ländern helfen, Machbarkeitsstudien, Projektdesign und andere vorbereitende Aktivitäten zu finanzieren, die den Pool an bankfähigen Projekten erweitern.

Monetäres Risiko. Wenn ein Projekt eine jährliche Rendite von 10% abwirft, aber die Währung im gleichen Zeitraum um 5% abgewertet wird und damit die Hälfte des Nutzens für ausländische Investoren zunichtemacht, ist es kein Wunder, dass sie sich vor dem Währungsrisiko besonders in Acht nehmen. Eine umsichtige makroökonomische Politik, kombiniert mit einer soliden Verwaltung der Devisenreserven, kann die Instabilität einer Währung stark reduzieren.

Ausstiegsrisiko. Kein Investor wird sich in ein Land wagen, wenn nicht gewährleistet ist, dass er auch wieder aussteigen kann, indem er seine Anteile an einem Projekt verkauft und seine Gewinne zurückerhält. Kleine und unterentwickelte Kapitalmärkte können Investoren daran hindern, durch die Ausgabe von Aktien auszusteigen. Kapitalkontrollen können den Ausstieg verlangsamen oder die Kosten für den Ausstieg erhöhen. Und in Ländern mit schwachen rechtlichen Rahmenbedingungen können sich Investoren in Gerichtsverfahren verzetteln, um ihre Rechte durchzusetzen.

Ermutigung privater Investitionen

Die Verbesserung des Geschäftsklimas ist wichtig, aber sie reicht nicht aus. Entwicklungssektoren haben bestimmte strukturelle Merkmale, die eine Beteiligung des Privatsektors selbst in den günstigsten Umgebungen von Natur aus kompliziert machen. Infrastrukturprojekte zum Beispiel haben oft hohe Vorlaufkosten, aber ihre Erträge verteilen sich über lange Zeiträume, was für private Investoren schwer einzuschätzen sein kann. Das Wachstum des Privatsektors hängt auch von Netzwerken und Wertschöpfungsketten ab, die in neuen Märkten möglicherweise noch fehlen.

Wo diese Probleme gravierend sind, müssen Regierungen möglicherweise zusätzliche Anreize schaffen, um Infrastrukturprojekte für private Investoren attraktiv zu machen. Diese Anreize, die in Form von verschiedenen Arten von Zuschüssen und Garantien erfolgen, können kostspielig sein und steuerliche Risiken mit sich bringen, aber in der Praxis können viele Projekte in den Entwicklungssektoren nicht ohne sie durchgeführt werden. In Ostasien werden 90 Prozent der Infrastrukturprojekte, an denen private Unternehmen beteiligt sind, öffentlich gefördert.

Durch bestimmte Gestaltungsmerkmale können Regierungen die Effizienz und Wirkung öffentlicher Anreize maximieren und gleichzeitig die Risiken minimieren. Die Unterstützung sollte zielgerichtet und zeitlich begrenzt sein. Außerdem muss sie transparent sein, den privaten Parteien genügend Risiko überlassen und einen Mehrwert schaffen, d.h. sicherstellen, dass lohnende Projekte, die sonst nicht realisiert worden wären, durchgeführt werden können. Schließlich müssen diese Anreize größenmäßig so bemessen sein, dass sie eine Überkompensation des Privatsektors zu vermeiden.

Angesichts der begrenzten Verfügbarkeit öffentlicher Mittel könnten afrikanische Länder und Entwicklungspartner in Erwägung ziehen, einen Teil der Mittel von öffentlichen Investitionen umzuwidmen, um Anreize für private Projekte zu finanzieren. Wenn eine solche Umverteilung schrittweise erfolgt und durch starke Institutionen, Transparenz und gute Regierungsführung unterstützt wird, könnte sie die Quantität, Vielfalt und Qualität der für die afrikanische Bevölkerung verfügbaren Dienstleistungen erhöhen. Mehr innovatives Denken kann helfen, das transformative Potenzial der Infrastruktur auf dem Kontinent zu realisieren. (IWF)