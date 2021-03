Angèle Kossinda, schönste Frau in Kameruns, Kandidatin bei Miss Universe 2021

Kamerun wird bei der nächsten Wahl der Miss Universe dabei sein, die am 16. Mai 2021 im Seminole Hard Rock Hotel in Hollywood in Los Angeles in den Vereinigten Staaten stattfinden wird. Angèle Kossinda wird für ihr Land auf der Bühne der Miss Universe 2021 stehen. Eine Premiere für Kamerun, bei diesem großen Schönheitswettbewerb dabei zu sein.

Die Südafrikanerin Zozibini Tunzi war Miss Universe 2020. In Afrika war die Freude über eine schwarze Frau als Titelgewinnerin groß. Und man weiß ja nie, die Krone könnte auch in Afrika bleiben und warum nicht, nach Kamerun kommen, spekuliert man im Land.

Angèle Kossinda erweist ihrem Land eine große Ehre, indem sie für die Endphase dieses Schönheitswettbewerbs vorausgewählt wurde. Es ist ihr Status als Miss Universe Cameroon 2021, der ihr den Zugang zu dem großen Wettbewerb eröffnet hat.

Angèle Kossinda, die einen Master-Abschluss in Finanzmanagement hat, hat nach Meinung ihrer Landsleute eine echte Chance auf den Sieg. (afrik.com, Text und Foto)