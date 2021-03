China als Versöhner zwischen Marokko und Algerien?

Die Spannungen zwischen den benachbarten Ländern Marokko und Algerien sind auf dem Höhepunkt, insbesondere wegen der Westsahara. Angesichts dieser unglücklichen Situation könnte Partner China sein ganzes Gewicht in die Waagschale werfen, um eine konstruktive Interaktion zwischen den beiden Ländern zu ermöglichen.

Als Partner sowohl Marokkos als auch Algeriens könnte China versuchen, eine Einigung zwischen den beiden Nachbarländern herbeizuführen, die sich wegen des Konflikts um die Westsahara seit geraumer Zeit feindselig gegenüberstehen. Das meinen zumindest Michaël Tanchum, außerordentlicher Professor an der Universität von Navarra, und Nerea Álvarez-Aríztegui, Studentin an der gleichen Universität.

„China befindet sich an einem Scheideweg, da es seine wirtschaftliche Präsenz im Maghreb ausbaut. Zunehmende Spannungen zwischen Algerien und Marokko könnten chinesische wirtschaftliche und geopolitische Interessen in der Region bedrohen. Aber Peking könnte die Macht haben, die Kluft zu überbrücken und das westliche Mittelmeer in Richtung seiner Initiative Neue Seidenstraße umzuorientieren“, argumentieren sie in einem Meinungsbeitrag, der vom East Asia Forum veröffentlicht wurde.

Sie weisen darauf hin, dass die Beziehungen zwischen Algerien und Marokko alles andere als gut sind, seit die Front Polisario im November 2020 den 29 Jahre alten Waffenstillstand mit Rabat beendete, als es zu neuen Schusswechseln zwischen den beiden Parteien kam, sowie der US-Anerkennung der Souveränität Marokkos über die Sahara, am 10. Dezember 2020.

Algerien plant, seine Unterstützung für die Front Polisario zu intensivieren und seine eigene militärische Präsenz an der marokkanischen Grenze zu erhöhen. Beiden Analysten zufolge könnte dies die chinesischen Interessen im Maghreb bedrohen und ihre Pläne für eine transkontinentale Konnektivität über das westliche Mittelmeer untergraben. China hat Interesse an Phosphat. Marokko verfügt über mehr als 70 % der weltweiten Reserven an Rohphosphat, während Algerien das viertgrößte Vorkommen der Welt besitzt, sagen Michaël Tanchum und Nerea Álvarez-Aríztegui.

„Rabat kann Algier die Möglichkeit bieten, an der Entwicklung der kommerziellen Verbindungen Marokkos teilzunehmen. Dies würde gut zu Pekings Bemühungen passen, das westliche Mittelmeer in die Neue Seidenstraße zu integrieren. Algerien sollte sich seinerseits den Verhandlungen zwischen Marokko und der Polisario anschließen, um die zukünftigen Regelungen für die Sahrauis zu sichern“, sagen die Autoren und fordern Peking, das sich in einer strategisch vorteilhaften Position zwischen den beiden Parteien befindet, auf, Übergangsvorschläge zu machen, die ihnen zugutekommen würden.

„Es ist an der Zeit, dass China eine konstruktive Interaktion zwischen Rabat und Algier ermöglicht. Seine diplomatischen Bemühungen könnten darüber entscheiden, ob der Weg des westlichen Maghreb in Richtung Kooperation oder Konflikt gehen wird“, schlussfolgern sie. (afrik.com)