AU: panafrikanische Börse und andere Finanzierungsinstrumente geplant

Es könnte das Ende einer Anomalie – unter Hunderten – für einen Kontinent, Afrika, sein, der das dynamischste Wachstum auf dem Planeten aufweist und auf dem sich die Weltmächte drängen. Die Afrikanische Union (AU) hat ihren Plan vorgelegt, auf dem Kontinent eine panafrikanische Börse einzurichten, um die finanziellen Anforderungen des Kontinents in die Hand zu nehmen.

Lt. dem Portal tunisienumerique wurde das am Samstag, den 16. Juli, von AU-Kommissar für wirtschaftliche Entwicklung, Handel, Tourismus, Industrie und Mineralien, Albert Muchanga, angekündigt, und zwar auf einer Pressekonferenz am Rande der 41. ordentlichen Sitzung des AU-Exekutivrats, die in der sambischen Hauptstadt Lusaka stattfand. Muchanga sagte, dass ein Memorandum of Understanding zu diesem Zweck von der AU-Kommission und der Afrikanischen Kommission für die Sicherheit von Börsen unterzeichnet werden wird.

Afrika wird endlich in der Lage sein, die nationalen Ressourcen der AU-Mitgliedsländer zu mobilisieren, um sie in den Dienst der Entwicklung des Kontinents zu stellen.

Der AU-Kommissar teilte außerdem mit, dass mehrere staatliche Investoren des Kontinents, die ein Vermögen von 13 Milliarden US-Dollar besitzen, die Gründung eines Forums der staatlichen afrikanischen Investoren planen, um große Infrastrukturprojekte zu finanzieren.

Eine weitere Idee, die sich in der Entwicklung befindet, ist eine Finanzgesellschaft der afrikanischen Diaspora. Die Machbarkeitsstudie ist angelaufen, und die AU hat eine strategische Partnerschaft mit der Africa Finance Corporation (AFC) besiegelt, um nationale Ressourcen für diesen Zweck zu mobilisieren.

Es wurde auch bekannt, dass die Afrikanische Entwicklungsbank (AfDB) und die Afrikanische Export-Import-Bank (Afreximbank) sich angeboten haben, um bei der Beschaffung der Mittel zu helfen.