Auf Anwerbung spezialisierte Terrorzelle in Marokko ausgehoben

Eine Terrorzelle, die gezielte Anschläge im Königreich Marokko plante und darüber hinaus eine umfangreiche Rekrutierungsaktion durchführte, wurde am Dienstag von den Mitarbeitern des Zentralbüros für gerichtliche Ermittlungen (BCIJ) zerschlagen.

Ein großer Erfolg, den die Mitarbeiter des BCIJ am Dienstag, den 14. September 2021, mit der Zerschlagung einer mit der Organisation Islamischer Staat verbundenen Terrorzelle erzielt haben. Nach Angaben des online-Magazins Bladi bestand die Gruppe aus drei Personen im Alter von 37, 27 und 21 Jahren.

Der Hauptverdächtige, der mutmaßliche Drahtzieher dieser Terrorzelle, wurde zusammen mit zwei weiteren Mitgliedern der Zelle, die in der Stadt Errachidia aktiv waren, bei gleichzeitigen Operationen von Spezialkräften der DGST (Generaldirektion für territoriale Überwachung) festgenommen.

In einer Erklärung erklärte das Zentralbüro für gerichtliche Ermittlungen, das Äquivalent des marokkanischen FBI, dass diese Terrorzelle, die mit der Daech verbunden ist, Anschläge gegen Personen und sensible Einrichtungen plane. Schlimmer noch, so das BCIJ, diese Zelle plante auch eine groß angelegte Rekrutierungskampagne, um ihre Reihen zu stärken.

Nach Angaben von Bladi wurden bei den Durchsuchungen in den Wohnungen der Verdächtigen und in dem von einem von ihnen betriebenen Geschäft Computerausrüstung, Speicherkarten, Mobiltelefone und paramilitärische Kleidung gefunden. Es handelte sich um eine groß angelegte Razzia durch das Äquivalent des FBI, die nicht die erste ihrer Art war. Diese gut ausgebildeten Kräfte haben bereits mehrere Anschläge vereitelt.

Im vergangenen Juni wurde eine Terrorzelle, die aus vier Personen bestand und der Terrororganisation Daech angehörte, von der Zentralen Behörde für gerichtliche Ermittlungen ausgehoben. In der Ankündigung vom Dienstag, dem 22. Juni 2021, heißt es, dass die Demontage in der ländlichen Gemeinde Sidi Zouine in der Region Marrakesch-Safi stattfand. (Quelle: afrik.com)