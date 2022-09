Beisetzung von Elizabeth II: Sassou Nguesso, Kagame, Bongo … wer nimmt aus Afrika teil und wer nicht?

Zu der Beisetzung, die weltweit übertragen wird, werden fast 2.000 Gäste erwartet: Mitglieder des Königshauses, aber auch etwa 500 ausländische Würdenträger, darunter zahlreiche Präsidenten und Minister. Wer ist aus Afrika angereist? Das Magazin Jeune Afrique hat eine Aufstellung veröffentlicht.

Eine Reihe afrikanischer Staatschefs, von denen viele ihre Beileidsbekundungen veröffentlicht haben, sind anwesend, u.a. Ruandas Paul Kagame, Kongos Denis Sassou Nguesso, Senegals Macky Sall – der auch amtierender Präsident der Afrikanischen Union ist – und Azali Assoumani (Komoren), der von seiner Frau begleitet wird.

Ali Bongo Ondimba (dessen Land Gabun Ende Juni dem Commonwealth beigetreten ist), Cyril Ramaphosa (Südafrika), Nana Akufo-Addo (Ghana) und William Ruto (Kenia), der gerade erst zum Präsidenten gewählt wurde, sind ebenfalls angereist, um der Königin, die am 8. September im Alter von 96 Jahren in Schottland verstorben ist, die letzte Ehre zu erweisen. Darüber hinaus wurden auch Könige eingeladen, darunter der Herrscher von Aschanti, Otumfuo Nana Osei Tutu II, und der Herrscher von Lesotho, Letsie III.

Wer ist nicht dabei?

Unter den Abwesenden: Felix Tshisekedi (DR Kongo), Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Patrice Talon (Benin), Ismail Omar Guelleh (Djibouti) und Faustin-Archange Touadéra (Zentralafrikanische Republik), von denen die meisten direkt nach New York reisen werden, um an der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilzunehmen, deren Debatten am 20. September eröffnet werden.

Die Delegation der Elfenbeinküste wird von Abdourahmane Cissé, dem Generalsekretär der Präsidentschaft, geleitet. Paul Biya (Kamerun)und Umaro Sissoco Embaló (Guinea-Bissau) werden von ihren jeweiligen Premierministern Joseph Dion Ngute und Nuno Gomes Nabiam vertreten, Felix Tshisekedi (DR Kongo) vom Präsidenten der Nationalversammlung, Christophe Mboso, Muhammadu Buhari (Nigeria) von seinem Vizepräsidenten Yemi Osinbajo und George Weah (Liberia) von seiner Botschafterin im Vereinigten Königreich, Gurly Gibson Schwarz. Marokkos König Mohammed VI. wird voraussichtlich traditionsgemäß seinen Bruder, Prinz Moulay Rachid, oder seinen Sohn, Moulay El Hassan, entsenden. Die Könige Marokkos nehmen nie an Beerdigungen teil.

Was die Staatschefs der Übergangsregierungen in Mali, Guinea und dem Tschad betrifft, so ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie die Reise antreten werden. Mamadi Doumbouya zum Beispiel hat Conakry seit dem 5. September 2021, dem Tag, an dem er Alpha Condé stürzte, nicht mehr verlassen. Im Gegensatz zu einem fälschlicherweise dem Buckingham Palace zugeschriebenen Brief wurde Emmerson Mnangagwa laut der britischen Botschaft in Simbabwe zur Beerdigung eingeladen. Er wird von seinem Außenminister Frederick Shava vertreten.

Foto: Annie Spratt on Unsplash