Missio kritisiert deutsche Botschaften: Keine Visa für junge Afrikaner:innen

Das katholische Missionswerk missio Aachen wirft den deutschen Botschaften in Nigeria und Kenia Diskriminierung junger Afrikanerinnen und Afrikaner vor, weil sie keine Visa für kirchliche Jugendbegegnungen in Deutschland erhalten. „Wir haben kirchlich engagierte junge Menschen aus diesen Ländern nach Deutschland eingeladen. Während Visa für Ältere erteilt werden, trifft es immer die jungen Leute. Ihnen wird, weil sie jung sind, pauschal eine fehlende Rückkehrbereitschaft unterstellt“, kritisierte Präsident Dirk Bingener am Montag in Aachen, berichtet neuesruhrwort.de.

Bingener sprach von Schikane: Mal gebe es keine Termine in der Botschaft, mal werde die Echtheit der Dokumente angezweifelt, oder es würden weitere Dokumente gefordert. „Das Ergebnis aber lautet immer: keine Visa, obwohl alle Garantien aus Deutschland vorliegen“, so der Missio-Präsident.

