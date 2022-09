Buchtipp: „Spurensuche in Afrika: Von Abenteuern und innerer Ruhe“ von Patrick Sinclair

Als Patrick Sinclair im Juni 2015 im Flieger nach Südafrika sitzt, ahnt er nicht, dass sich sein Leben grundlegend verändern wird. Er ist Unternehmer und Dozent – und eigentlich glücklich in seiner Heimat Köln. Vier Jahre später wandert er nach Kapstadt aus. Denn Afrika hat ihn nicht mehr losgelassen.

Dazwischen liegen drei große Abenteuerreisen quer durch den afrikanischen Kontinent: von Kapstadt bis nach Sansibar – in ein neues Leben und zu sich selbst. Denn du besuchst Afrika nicht einfach, du begegnest Afrika. Und so sind es nicht nur die Abenteuer, sondern die Menschen Afrikas, die dich mit ihrer Herzlichkeit und ihrem Optimismus in ihren Bann ziehen.

„Die Naturspektakel haben mich sprachlos werden lassen, die Wildnis und die Safaris atemlos. Die Weite Afrikas hat mich zur Ruhe kommen und die Menschen haben mich im Herzen strahlen lassen.

Inzwischen bin ich angekommen. In Afrika. In Südafrika. In Kapstadt. Und in mir selbst – denn erst jetzt verstehe ich, dass es nur einen Ort gibt, an dem man ankommen kann, und der liegt tief in einem selbst. Dies ist meine Geschichte. Eine Spurensuche in Afrika.“ Patrick Sinclair

Spurensuche in Afrika: Von Abenteuern und innerer Ruhe

Patrick Sinclair

332 Seiten, ISBN: 9798839250512, 14,98 Euro