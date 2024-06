Bürgerfest des Bundespräsidenten 2024: Kenia als 1. außereuropäisches internationales Partnerland

Bürgerfest 2022, © J Konrad Schmidt

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt am 13. und 14. September 2024 zum Bürgerfest in den Park von Schloss Bellevue in Berlin. Mit dem Bürgerfest würdigt der Bundespräsident das ehrenamtliche Engagement in Deutschland und wirbt zugleich für den freiwilligen zivilgesellschaftlichen Einsatz.

Das diesjährige Bürgerfest legt einen besonderen Schwerpunkt auf unseren Nachbarkontinent Afrika. Zum ersten Mal ist ein außereuropäisches Land das internationale Partnerland des Festes: die Republik Kenia, deren Präsident William Samoei Ruto zum Bürgerfest anreisen wird. Das Motto 2024 greift einen Begriff in Swahili auf: „Pamoja – Gemeinsam stärker“. Unter diesem Motto machen gemeinnützige Organisationen, Initiativen und Unternehmen das breite gesellschaftliche Engagement in all seinen Facetten sichtbar. Partnerbundesland ist in diesem Jahr Niedersachsen.

Am ersten Tag des Festes (Freitag, den 13. September) sind bei Bundespräsident Steinmeier und Elke Büdenbender Menschen aus ganz Deutschland zu Gast, die sich mit ihrem Ehrenamt in herausragender Art und Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.

Am Samstag, den 14. September 2024, dem Tag des offenen Schlosses, empfängt der Bundespräsident alle interessierten Bürgerinnen und Bürger an seinem Amtssitz.

An beiden Tagen bietet das Bürgerfest Gelegenheit, die große Vielfalt des Ehrenamtes kennenzulernen. Besucherinnen und Besucher haben zugleich die Möglichkeit, den Berliner Amtssitz des Bundespräsidenten mit dem Schlosspark und den Amts- und Repräsentationsräumen aus nächster Nähe zu besichtigen.