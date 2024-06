JUNI 2024

Münster, 07.06.2024, 18:30 Uhr: Lektionen aus Afrika - Gespräch mit der Journalistin Bettina Rühl. Moderation: Joyce Noufélé. Ort: Forum der Volkshochschule. Mehr dazu HIER.

Berlin, 10.-12.06.2024: Tagung "Sahel im Umbruch – Kooperationen der Zukunft". Ort: Gäste- und Tagungshaus „Am Glockengarten“, Berlin-Zehlendorf. Anmeldung und mehr dazu HIER.

Berlin, 11. 06., 21h30: Film Dahomey (Goldener Bär Berlinale), Frankreich / Senegal / Benin 2024, (Französisch, Fon, Englisch mit engl. UT). Ort: Sommer Berlinale im radioeins Freiluftkino Friedrichshain. Mehr zum Film HIER.

Celle, 15.06.2024, 12-22 Uhr: Afrikanisches Kulturfest. Ort: Innenhof der CD-Kaserne. Mehr dazu HIER.

Berlin, 19.06.2024, 20h00: Special Screening des Films „Code der Angst“, in Anwesenheit der kamerunischen Rechtsanwältin und Menschenrechtsaktivistin Alice Nkom. Der Film beleuchtet die oftmals prekäre Lebenssituation queerer Menschen in Kamerun. Ort: Delphi LUX Kino, Kantstrasse 10, Yva-Bogen, Berlin-Charlottenburg. Mehr dazu HIER.

Münster, 26.06.2024, 19 Uhr: "Butter Honig Schwein Brot" - Lesung und Gespräch mit der nigerianischen Schriftstellerin Francesca Ekwuyasi. Moderation: Rita Maricocchi. Übersetzung: Julian Wacker, Lesung: Sarah Giese. Ort: Forum der Volkshochschule. Mehr dazu HIER.

Berlin, 28.-30.06.2024: African Book Festival - in diesem Jahr als Queer Edition. Mehr dazu HIER.

JULI 2024

Hannover, 03.-07.07. 2024: South Africa meets Mozart: Die Zauberflöte – Impempe Yomlingo. Ort: Opernhaus. Mehr dazu HIER.

Köln, 10.-14.07.2024: South Africa meets Mozart: Die Zauberflöte – Impempe Yomlingo. Ort: im Rahmen des 35. Kölner Sommerfestivals in der Kölner Philharmonie. Mehr dazu HIER.

Frankfurt, 20./21.07.2024: 1. Africa Diaspora Festival. Ort: Rebstockpark. Eintritt frei.

Berlin, 20./21.07.2024: Guinea Kulturfestival. Ort: Mauerpark, Gleimstr. 55, 10437 Berlin. Mehr dazu HIER.

FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

Solingen, bis 08.09.2024: Keine Freiheit ohne Pressefreiheit - Fotoausstellung von Reporter ohne Grenzen mit Arbeiten von sechs internationalen Fotojournalist:innen, u.a. aus Ruanda und Ägypten. Ort: Zentrum für verfolgte Künste. Mehr dazu HIER.

Wiesbaden, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.