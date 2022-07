Burkina Faso: Blaise Compaoré bittet das burkinische Volk schriftlich um „Vergebung“

Serge Daniel, in meinen Augen der beste Afrika-Journalist überhaupt und Korrespondent von RFI in Bamako/Mali,veröffentlichte exklusiv auf seiner Facebookseite obige Meldung. „Nach seinem mehrstündigen Aufenthalt in Ouagadougou am 7. Juli schickte der ehemalige Präsident von Burkina Faso, Blaise Compaoré, am 26. Juli einen Brief, in dem er das burkinische Volk um Vergebung bat. Die Delegation, die mit dem Schreiben in der Hauptstadt „der aufrechten Menschen“ eintraf, wurde von Ally Coulibaly, dem ehemaligen Außenminister der Elfenbeinküste und derzeit einflussreichen Sonderberater von Präsident Alassane Ouattara, angeführt.

Die Tochter von Blaise Compaoré war Teil der Delegation. Sie war es auch, die während der Anhörung vor dem Übergangspräsidenten Paul-Henri Sandaogo Damiba den Brief beglaubigte, in dem ihr Vater das burkinische Volk um „Vergebung“, auch für den Tod von Thomas Sankara bat.

Der Brief wurde schließlich vom Regierungssprecher verlesen.

Als Minister Ally Coulibaly während der Audienz beim Übergangspräsidenten das Wort ergriff, betonte er die „ausgezeichneten Beziehungen“ zwischen den beiden Ländern und erinnerte daran, dass sein Präsident (dem er sehr nahesteht) keine Mühe scheuen werde, „um die Beziehungen zwischen der Elfenbeinküste und Burkina Faso zu festigen“.

Eine Quelle aus dem Präsidialamt von Faso berichtet: „Präsident Damiba setzt sich entschieden für den Prozess der nationalen Versöhnung ein. (…) Er ist sehr gerührt über die Beteiligung des ivorischen Präsidenten an diesem Prozess. Oberst Damiba will Gerechtigkeit, Frieden und die heilige Vereinigung aller seiner Landsleute, um die Notsituationen des Augenblicks zu bewältigen“.

Was wird der dritte Akt des nationalen Versöhnungsprozesses sein? Bis wir das wissen, finden Sie hier schon mal Blaise Compaorés Brief, in dem er um „Vergebung“ bittet“. (ia)