Burkina Faso: Die „Schwarze Armbinde“ fordert Deutschland und die Vereinigten Staaten schriftlich auf, Eingebürgerte auf ihre staatsfeindlichen Machenschaften anzusprechen

Die burkinische zivilgesellschaftliche Bewegung „Brassard noir“ (Schwarze Armbinde) hat nach eigenen Angaben am 5. Januar 2022, in Ouagadougou den Botschaften Deutschlands und der Vereinigten Staaten einen Protestbrief „gegen die subversiven Machenschaften ihrer Bürger“ überreicht. In dem Schreiben fordern sie die beiden Länder auf, „ihre Bürger Aminata Sawadogo genannt Aminata Rachow und Ibrahima Maïga“ wegen ihrer Handlungen in den sozialen Netzwerken zur Rede zu stellen, die geeignet seien, „die Verherrlichung des Terrorismus und des Aufstands“ in Burkina Faso zu propagieren.

Der telefonisch erreichte Anführer der Bewegung „Schwarze Armbinde“, Boukari Cononbo, bestätigt gegenüber lefaso.net, dass die Anführer der Bewegung den Brief am Morgen des 5. Januar 2022 in Ouagadougou an die beiden Botschaften weiterleiten konnten. „Wir konnten den Protestbrief an die deutsche Botschaft und dann an die Botschaft der Vereinigten Staaten gegen die subversiven Machenschaften ihrer jeweiligen Bürger Aminata Sawadogo und Ibrahima Maïga gegen die burkinische Nation übergeben“, erklärte er.

Anschließend machte er einige Klarstellungen zum Grund ihrer heutigen Aktion machen. „Im Gegensatz zu dem, was die Internetnutzer sagen, fordern wir bei weitem nicht, sie auszuliefern oder zu verhaften. Aber wir können nicht zulassen, dass ein gebürtiger Amerikaner oder Deutscher unsere Stabilität bedroht, die Ruhe unserer Nation stört, ganz zu schweigen von Eingebürgerten burkinischer Herkunft.“

Weiterhin erklärte er in der Mitteilung „Unser Ziel ist es, dass Deutschland und die USA ihre Bürger zur Rede stellen. Unsere Länder arbeiten zusammen. Sie unterstützen uns im Kampf gegen den Terrorismus. Wenn zur gleichen Zeit zwei ihrer Bürger den Terrorismus verherrlichen, dann ist das nicht zu verstehen. Unsere Erwartungen sind an die Antwort dieser beiden Kanzleien geknüpft.“

„Was soll mit der Verbreitung von Falschinformationen, negativen, entmutigenden und letztlich apokalyptischen Informationen bezweckt werden? Handelt es sich dabei nicht um Propaganda für den Feind? Mit diesen Handlungen tragen sie zweifellos zur Verherrlichung und Propaganda bewaffneter terroristischer Gruppen bei, verbreiten Psychosen unter der widerstandsfähigen Bevölkerung und stumpfen die Moral der kämpfenden Truppen ab. Unsere Behörden waren gezwungen, die Versorgung mit mobilen Internetdaten fast zwei Wochen lang auszusetzen, wegen Veröffentlichungen, die unsere Verteidigungs- und Sicherheitskräfte und unsere Freiwilligen für die Verteidigung des Vaterlandes bloßstellen, indem sie ihre Positionen vertreten, und vor allem wegen Veröffentlichungen, die terroristische Gruppen verherrlichen“, heißt es in dem Schreiben. (Quelle: lefaso.net)