Burkina Faso: Hauptmann Ibrahim Traoré offiziell zum Übergangspräsidenten ernannt

Der Vorsitzende der MPSR ist Präsident des Übergangs, er übt das Amt des Staatsoberhaupts, des Präsidenten von Burkina Faso, aus. Hauptmann Ibrahim Traoré muss nun unverzüglich den Eid vor dem Verfassungsrat ablegen. So beschlossen es die Teilnehmer der nationalen Versammlung am Freitag, den 14. Oktober 2022, in Ouagadougou.

Die wichtigsten Organe des Übergangs sind demnach der Präsident von Faso, der Premierminister und die gesetzgebende Übergangsversammlung.

Der Präsident des Übergangs, der Premierminister und der Präsident der gesetzgebenden Versammlung des Übergangs sind bei den Wahlen am Ende des Übergangs nicht wählbar, weder bei Präsidentschafts-, noch bei Parlaments- und Kommunalwahlen.

Das 71 Mitglieder starke legislative Übergangsorgan besteht aus 20 vom Präsidenten ernannten Persönlichkeiten, 16 von den Verteidigungs- und Sicherheitskräften ernannten Persönlichkeiten (unter Berücksichtigung aller vor Ort kämpfenden Kräfte), 13 von den Regionen ernannten Persönlichkeiten, 12 von den politischen Parteien oder Parteigruppen ernannten Persönlichkeiten sowie 10 Vertretern der Organisationen der Zivilgesellschaft zusammensetzen wird.

Der Übergang hat eine Dauer von 21 Monaten, der Beginn wurde auf den 2. Oktober 2022 festgesetzt.

Traoré ist nun der jüngste Präsident der Welt.

(Quelle:lefaso.net)