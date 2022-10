Senegal: „Ich bin 12 Jahre alt und schon ein großer Transportunternehmer“

Es gibt zwar viele junge Leute, die im Senegal als Transportunternehmer tätig sind. In Regionen wie Thiès oder Kaolack, in denen Motorradtaxis sehr verbreitet sind, könnte das Durchschnittsalter zwischen 15 und 20 Jahren liegen. Nur in Thienaba sind es jüngere Leute, die den Transportsektor bestimmen. Afrik.com hat die religiöse Stadt besucht.

Man hört oft, dass in den Regionen Senegals junge Leute einen großen Teil des Transportsektors verwalten. Niemand konnte sich jedoch vorstellen, dass Kinder im Alter von etwa zehn Jahren drei bis zehn Fahrgäste transportieren. Und doch ist dies in Thienaba, einer Gemeinde 85 km von Dakar entfernt, der Fall.

Anlässlich des Maouloud, den Feierlichkeiten zum Geburtstag des Propheten Mohammed, wetteifern ungewöhnliche Transportunternehmer mit ihrem Talent und ihrer Geschicklichkeit, mithilfe von Pferde- und Eselkarren sowie Dreiradfahrzeugene. Während die Einwohner der Gemeinde diesem Phänomen nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenken, halten Fremde inne und sind erstaunt über das Spektakel. Die Jugendlichen kommen von überall her, laden ihre Kunden aus und nehmen andere mit. Zwischen den Fahrten putzen sie ihre Räder oder spritzen ihre Tiere ab, um sie zu erfrischen.

Ein von einem Esel gezogener Karren als öffentliches Verkehrsmittel

Zum Glück, denn hier kletterten die Temperaturen sowohl am Freitag als auch am Samstag über die 35-Grad-Celsius-Marke. Unsere Aufmerksamkeit wurde von einem relativ sehr jungen Jungen erregt, der mit großer Geschicklichkeit einen Esel manövrierte. Als wir ihn nach seinem Namen fragten, war seine Antwort, oder besser gesagt seine Frage, ziemlich trocken. „Warum wollen Sie meinen Namen wissen?“, sagte er, als er von seinem Tier abstieg, das er gerade unweit der Straße „geparkt“ hatte. Nachdem er seinen Namen genannt hatte, weigerte er sich jedoch, mit uns zu sprechen.

Ein anderer Jugendlicher, etwa zehn Jahre alt, spricht uns an. „Ich bin bereit, Ihre Fragen zu beantworten, aber ich werde meinen Namen nicht nennen und Sie werden auch kein Foto von mir machen“. Die Bedingungen wurden akzeptiert, und der Junge konnte loslegen. Allein an diesem Tag hatte er mehr als 30 Reisen hinter sich gebracht. „Der Esel, den Sie hier sehen, gehört meinem Vater. Er benutzt ihn für die Feldarbeit. Wenn es Veranstaltungen gibt, übernehme ich die Aufgabe, ihn als öffentliches Transportmittel zu nutzen“, sagte er.

Ein Job, um zu den täglichen Ausgaben beizutragen

Ein Transportmittel, das zwischen acht und vierzehn Personen mitnehmen kann, „je nach Körpergröße“, erklärt er. „Bei Veranstaltungen dieser Art kann man an einem Tag leicht zwischen 15 und 25 000 FCFA (rd. 22 – 38 Euro) verdienen, was nicht unerheblich ist. Grund genug für meinen Vater, mir das Tier anzuvertrauen, das dazu beitragen kann, die täglichen Ausgaben zusammenzubekommen. Die Zeiten sind hart, weshalb man mich bittet, diese Arbeit zu machen“, fährt das Kind fort, das zugibt, noch nie eine Schulbank gesehen zu haben. „Ich habe die Koranschule besucht und lerne weiter“, sagt er mit einem leichten Lächeln.

Selbst sein Alter kennt er nicht. Er schätzt, dass er ungefähr zwölf Jahre alt ist. „Ich denke, ich bin zwölf Jahre alt und schon ein großer Transportunternehmer“, rühmt er sich. Zu Recht, denn er war gerade von einer fünfköpfigen Familie angehalten worden, die zum Markt von Thenaba Seck fahren wollte. Er musste nur noch auf seinen Karren steigen und die Kunden auffordern, Platz zu nehmen. Es war die x-te Fahrt an einem Tag, der sich bereits am frühen Morgen lukrativ ankündigte.