Burkina Faso: Hauptmann Ibrahim TRAORE trifft diplomatisches Korps

Staatsoberhaupt Ibrahim TRAORE leitete am Freitagmorgen ein Austauschtreffen mit dem in Burkina Faso akkreditierten diplomatischen Korps und den Vertreter:innen der im Land tätigen internationalen und interafrikanischen Organisationen. Er erläuterte allen Teilnehmenden die aktuelle Lage und die Gründe für den Wechsel an der Spitze des Staates. „Vom 24. Januar bis heute hat sich das Sicherheitsklima ziemlich verschlechtert, ebenso wie das soziopolitische Klima“, sagte TRAORE gleich zu Beginn des Treffens.

Seiner Meinung nach besteht der Sinn des geführten Kampfes darin, der Bevölkerung mehr Ruhe zu verschaffen. Die Ereignisse vom 30. September 2022 seien Teil der Dynamik, an der Wiederherstellung der Sicherheit in den unter Kontrolle stehenden Gebieten zu arbeiten, den Kampf gegen den Terrorismus zu beschleunigen und der Bevölkerung ein friedliches Leben zu ermöglichen. „Es geht nur darum, unsere Heimat, unser Land und unsere Bevölkerung zu retten“, versicherte er. Der Vorsitzende der MPSR behauptet, in diesem Sinne zu handeln und erklärt, dass die Arbeit vor Ort bereits begonnen hat und „wir erwarten die Unterstützung von allen (…). Wir bitten um Ihre Unterstützung“, fügte Hauptmann Ibrahim TRAORE hinzu.

Das diplomatische Korps und die im Land vertretenen internationalen und interafrikanischen Organisationen haben durch ihre Vertreter bei diesem Treffen ihre Bereitschaft zugesichert, Burkina Faso bei der Bewältigung der aktuellen Herausforderungen zu begleiten. Alle Redner haben daher ihre Unterstützung für die neuen Behörden bekräftigt, wobei das Hauptanliegen aller die Rückkehr von Sicherheit und Frieden im Land sowie der soziale und interkommunale Zusammenhalt ist.

Der italienische Botschafter in Burkina Faso, Andrea ROMUSSI, ergriff als Doyen im Namen des diplomatischen Korps das Wort und forderte die neuen Behörden auf, ihre internationalen Verpflichtungen einzuhalten, insbesondere was den Schutz der diplomatischen Einrichtungen betrifft, von denen einige am 1. und 2. Oktober 2022 Ziel von Demonstrationen gewesen waren.

Die Koordinatorin der Vereinten Nationen in Burkina Faso, Barbara MANZI, hofft, dass die Bemühungen um Dialog und nationale Versöhnung fortgesetzt werden. Frau MANZI forderte die neuen Behörden außerdem auf, einen partizipativen und inklusiven Ansatz zu verfolgen, insbesondere in Bezug auf Frauen und Jugendliche.

Der Leiter der Delegation der Europäischen Union (EU), Botschafter Wolfram VETTER, begrüßte das Treffen mit dem diplomatischen Korps und erklärte, dass die EU ihre Unterstützung verstärken wolle. Er erinnerte an den Stellenwert des sozialen Zusammenhalts und daran, wie wichtig es ist, daran zu arbeiten, die humanitäre Hilfe in diesem besonderen Kontext zu erleichtern.

Der Vertreter der ECOWAS in Burkina Faso, Tièna COULIBALY, bekräftigte die Unterstützung seiner Organisation für das burkinische Volk und den Übergang unter Bezugnahme auf die Verpflichtungen, die er bei dem Treffen mit den neuen Behörden eingegangen war.

Im Namen der Weltbank wies die Maimouna Mbow FAM auf die Bedeutung eines gesetzlichen Rahmens als Grundlage für die Interventionen ihrer Institution hin. Sie äußerte den Wunsch nach einem vernünftigen Zeitplan für die Schaffung dieses Rahmens.

Das Staatsoberhaupt dankte dem diplomatischen Korps und den internationalen und interafrikanischen Organisationen für ihre Unterstützung. Er versicherte ihnen, dass ihre Anliegen berücksichtigt würden. „Wir wollen schnell vorankommen“, sagte Hauptmann Ibrahim TRAORE abschließend. (PM Präsidentschaft von Burkina Faso)