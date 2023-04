Burkina Faso: UNO fordert Untersuchung des Massakers an 150 Zivilisten

Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen forderte am Dienstag eine Rechenschaftslegung und eine Untersuchung des jüngsten Massakers an Zivilisten in Burkina Faso durch Paramilitärs der Gruppe Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), bei dem mindestens 150 Menschen erschossen wurden.

Nach Angaben der Dienststellen des Hohen Kommissars Volker Türk umstellte eine Gruppe bewaffneter Männer, die dieser Gruppe angehörten, am 20. April, das Dorf Karma in der Provinz Yatenga im Norden des Landes und schoss wahllos auf die Bevölkerung.

Nachdem sie die Morde begangen hatten, plünderten uniformierte Bewaffnete, bei denen es sich um Mitglieder der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte handeln soll, die von paramilitärischen Hilfskräften begleitet wurden, die unter dem Namen Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) (Freiwillige für die Verteidigung des Vaterlandes) bekannt sind, Häuser, Geschäfte und Moscheen.

„Quellen aus der nahe gelegenen Stadt Ouahigouya berichteten, dass sie am 20. April um 7 Uhr morgens Schüsse gehört hätten, drei Stunden nachdem sie Männer in Militäruniform auf Fahrzeugen und Motorrädern in Richtung Karma hatten fahren sehen“, sagte die Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte (OHCHR), Ravina Shamdasani, auf dem wöchentlichen Pressebriefing der Vereinten Nationen in Genf.

Das absichtliche Zielen auf Zivilisten oder Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, stellt ein Kriegsverbrechen dar.

Am 23. April gab die Staatsanwaltschaft von Ouahigouya bekannt, dass 60 Menschen getötet worden seien und dass eine Untersuchung des Angriffs im Gange sei. Nach Ansicht der Vereinten Nationen muss diese Untersuchung jedoch schnell, gründlich, unabhängig und unparteiisch erfolgen und „zu einer glaubwürdigen Strafverfolgung führen, wenn diese eklatanten Verstöße beendet werden sollen“.

Weiteres Massaker

Laut Frau Shamdasani beschuldigten die Angreifer die Einwohner von Karma, mehrere Mitglieder der Terrororganisation Jamaat Nusrat al-Islam wal, die der Gruppe „Islamischer Staat“ angehört, zu beherbergen.

Darüber hinaus fand das Massaker nur wenige Tage nach der Ermordung von acht Soldaten und 32 Paramilitärs der VDP in einem nahe gelegenen Militärstützpunkt statt.

Die Vereinten Nationen riefen alle Kriegsparteien in Burkina Faso dazu auf, das humanitäre Völkerrecht zu achten und keine Zivilisten anzugreifen.

„Das absichtliche Zielen auf Zivilisten oder Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, stellt ein Kriegsverbrechen dar“, argumentierte die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros.

In den letzten Monaten haben die Streitkräfte des Landes und die PDV Angriffe auf andere Dörfer in Burkina Faso verübt, bei denen nach Schätzungen der Vereinten Nationen mehr als 70 Menschen getötet wurden. So auch am 9. November, als mindestens 50 Zivilisten getötet wurden, als mutmaßliche Mitglieder des 14. Regiments vier Dörfer in der Nähe der Stadt Djibo in der Provinz Soum angriffen.

Bei einem weiteren Vorfall wurden am 30. und 31. Dezember in der Stadt Nouna in der Provinz Kossi mindestens 28 Menschen getötet. „Die Behörden haben eine Untersuchung angekündigt“, sagte Shamdasani abschließend und forderte Ouagadougou auf, die Ergebnisse dieser Untersuchungen zu veröffentlichen. (UNO)