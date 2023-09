Burkina Faso verbietet das renommierte Afrika-Magazin Jeune Afrique

Die Regierung von Burkina Faso hat in einem Kommuniqué vom 25. September 2023 beschlossen, das Magazin Jeune Afrique in Burkina Faso ab Montag, dem 25. September 2023, bis auf weiteres zu suspendieren.

Diese Entscheidung der Regierung folgt auf die Veröffentlichung eines weiteren „irreführenden“ Artikels auf der Website der genannten Zeitung mit dem Titel: „Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l’armée“ (In Burkina Faso gibt es immer noch Spannungen innerhalb der Armee). In dem Kommuniqué heißt es außerdem, dass dieser Artikel auf einen anderen vom Donnerstag, den 21. September 2023 folgte, in dem die Zeitung behauptete: „In Burkina Faso steigt die Unzufriedenheit in den Kasernen“.

Die Regierung ist der Ansicht, dass diese Behauptungen „absichtlich ohne den geringsten Beweis aufgestellt wurden und nur dazu dienen, die nationalen Streitkräfte und darüber hinaus alle kämpfenden Kräfte, die aufopferungsvoll für die Souveränität und die Würde unseres Volkes auf dem freien Boden Burkina Fasos kämpfen, in unannehmbarer Weise in Misskredit zu bringen“. (Quelle: Lefaso.net)