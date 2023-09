Lesetipp/nau.ch: Marokko-Erdbeben – widerliche Typen (Grüsel) wollen «helfen», indem sie Mädchen heiraten

Nach dem Erdbeben in Marokko haben Männer im Netz dazu aufgerufen, minderjährige Mädchen zu heiraten und auszubeuten. Frauenrechtsorganisationen sind alarmiert.

Anfang September wurde Marokko von einem heftigen Erdbeben erschüttert. Die Menschen vor Ort sind nach wie vor auf Hilfe angewiesen. Im Netz verkünden Männer, Mädchen «helfen» zu wollen, indem sie sie heiraten.

Inmitten der Trümmer des Bebens posiert ein erwachsener Mann, angeblich ein freiwilliger Helfer, neben einem etwa 10-jährigen Mädchen. Das Foto postet er auf Instagram und schreibt dazu: «Sie will nicht mit mir nach [Casablanca] kommen, aber sie hat geflüstert, dass wir heiraten werden, wenn sie älter ist.»

Kein Einzelfall – einige solcher Posts kursieren nach dem schweren Erdbeben in Marokko in den sozialen Medien. Ein weiteres Beispiel: Auf einer beliebten Facebook-Seite wettern Männer gegen «Stadtmädchen». Ländliche Gebiete wurden vom Erdbeben besonders schwer getroffen. Statt den Frauen in der Stadt, ruft der Beitrag nun dazu auf, die Mädchen von dort zu heiraten. Denn sie würden «nichts verlangen».

