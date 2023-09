CD-Tipp: Dominique Fils-Aimé „Our Roots Run Deep“

Dominique Fils-Aimé ist eine mit dem JUNO Award ausgezeichnete Singer-Songwriterin aus Montreal. Ihre ehrgeizige Albumtrilogie konzeptualisiert die Geschichte der afroamerikanischen Musik. Dominique reflektiert über die sozialen Realitäten, die die Genres Blues, Jazz und Soul beeinflusst haben. Durch diesen Prozess ist sie in der Lage, ein tieferes Verständnis für die Emotionen hinter der Musik zu entwickeln und diesen Geist in ihre eigene Arbeit einfließen zu lassen.

Dominique erhielt ihren ersten großen Durchbruch, als ihr zweites Album „Stay Tuned!“ in der Sendung Revelation Jazz von Radio Canada vorgestellt wurde. Dasselbe Album kam in die engere Auswahl für den Polaris Music Prize, gewann den JUNO Award 2020 für das Vocal Jazz Album of the Year und wurde von CBC unter die 19 besten kanadischen Alben des Jahres 2019 gewählt. In den ersten Wochen nach der Veröffentlichung ihres jüngsten Werks, „Three Little Words“, belegte es Platz 1 der meistverkauften Alben in Quebec und Platz 2 in Kanada und wurde international in über 300 Medien erwähnt. Dominique tourte durch die Vereinigten Staaten, Kanada und Europa.

Die Künstlerin Dominique Fils-Aimé enthüllt nun Details zu ihrem kommenden Album Our Roots Run Deep und stellt das Video zu ihrer neuen Single „My Mind At Ease“ vor. Our Roots Run Deep ist das erste Statement einer neuen Trilogie von Dominique und folgt auf ihre preisgekrönte Trilogie Nameless, Stay Tuned! und Three Little Words. In dieser neuen Trilogie blickt Dominique nach innen und reflektiert über ihre eigene emotionale und spirituelle Landschaft – ihre Wurzeln.

„My Mind At Ease“ (Single-VÖ war am 25.Mai) ist ein Song, der sich mit psychologischen Ängsten auseinandersetzt. Der Track arbeitet sich durch eine psychische Störung. Dominiques einfühlsame Stimme übt anhaltenden Druck aus. „Lasst mich in Ruhe, schlechte Gedanken“, wiederholt sie, „geh weg“. Die Musik erzeugt zunächst ein Gefühl der Beklemmung. Im weiteren Verlauf des Liedes baut die stimmungsvolle Atmosphäre eine gewisse Hoffnung auf. Dominiques Worte und Emotionen schlagen zurück und die Angst löst sich in „erholsame Träume“ auf, während Dominiques Stimme „glorreich“ erklingt. Das visuell atemberaubende Video, das die Veröffentlichung begleitet, wurde im Olympiastadion in Montreal gedreht. Regie führte Adrian Villagomez, während Mel Charlot, die für ihre Arbeit mit dem Grammy-Preisträgerin Lizzo bekannt ist, die Choreografie übernahm.

Während Dominqiues letzte Trilogie die Geschichte der afroamerikanischen Musik zum Thema hatte, ist der Ansatz für das neue Album persönlicher. Über die Entstehung von Our Roots Run Deep sagt Dominique: „Während das Ziel die Suche nach einer universellen Verbindung durch musikalische Frequenzen bleibt, brachte mich diese innere Reise schnell zur Bedeutung meiner Wurzeln. Sie entfachte den Wunsch, unsere generationenübergreifenden Schätze zu beleuchten, anstatt das Trauma zwischen den Generationen zu behandeln und diese Schätze zu nutzen, um das Trauma zu heilen. Indem ich offener und verletzlicher bin, hoffe ich, mit gutem Beispiel voranzugehen und dazu beizutragen, Tabus im Zusammenhang mit psychischer Gesundheit abzubauen, Tabus, die auch heute noch sehr präsent sind, insbesondere in BIPoC-Gemeinschaften.“

Das Artwork des Albums zeigt Dominiques Suche nach Wachstum und Freiheit. In Anlehnung an ihre erste Trilogie, in der sie für jedes Album-Artwork Primärfarben verwendete, wird die zweite Trilogie eine neue Farbpalette erkunden, die sich aus der Mischung dieser Primärfarben ergibt. „Als vierte Farbe des Regenbogens ist Grün bekanntlich beruhigend, ein Symbol für Neuanfänge, Natur und Wachstum“, erklärt Dominique. Grün steht für die Vegetation, die mich in meinem Songwriting inspiriert und mich lehrt, jeden Tag zu wachsen. Es ist, als würde ich mir selbst grünes Licht geben, um meine künstlerische und emotionale Freiheit erblühen zu lassen, wobei Jazz mein musikalisches Gefäß ist.“ (qrious)