Kongo-Brazzaville: Die Opposition schlägt dem Regime von Sassou N’Guesso einen schleichenden Ausstieg vor

Die kongolesische Opposition schlägt einen demokratischen Übergang vor, um das Land aus der Sackgasse zu führen. Ein Vorschlag, um „extreme Lösungen“ zu vermeiden.

Die Alliance pour l’alternance démocratique en 2026 (2AD2026), eine Plattform der kongolesischen Opposition, veranstaltete am Freitag eine Pressekonferenz. Für den Vorsitzenden dieser Plattform, Destin Gavet, geht es dem Kongo sehr schlecht. „Im Kongo funktioniert heute überhaupt nichts mehr: Die Grundfreiheiten werden beschlagnahmt; ein Regime, das alles mit Füßen tritt, mit einer korrupten Elite, die ein sehr hungriges Volk beherrscht“, sagte der Oppositionspolitiker.

Unter diesen Umständen ist der einzige Ausweg aus der Krise laut den Verantwortlichen der Allianz für einen demokratischen Wechsel im Jahr 2026 der Rücktritt von Präsident Sassou N’Guesso. Aber nicht sofort. Die Plattform schlägt ein Vorgehen vor. „Wir haben Präsident Sassou die Hand gereicht, damit wir auf einen Übergang zusteuern, um alle Institutionen auf den Prüfstand zu stellen, denn es sind Institutionen, die durch Betrug entstanden sind, denn die Wahlen im Kongo waren nie frei, fair und transparent“, erklärt Destin Gavet. Ein zweijähriger Übergang, der durch die Abhaltung von Wahlen ohne Beteiligung von Präsident Sassou N’Guesso gekrönt werden soll.

Dieser Vorschlag wurde bereits von der Opposition im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen 2021 auf den Tisch gelegt. Doch dieses Mal fügte der Anführer der Allianz für eine demokratische Alternative im Jahr 2026 ein neues Element hinzu: eine Warnung.

Ein Vorschlag, um „extreme Lösungen“ zu vermeiden

Mit diesem Vorschlag betont die Opposition, dass sie „extreme Lösungen“ vermeiden wolle. Was ist unter „extremen Lösungen“ zu verstehen? Das ist die Frage, die einem sofort in den Sinn kommt. Warnt Destin Gavet das Sassou-Regime vor einem möglichen Putsch? Seit 2020 ist auf dem Kontinent ein Wiederaufleben von Staatsstreichen zu beobachten. Innerhalb weniger Monate gab es in Afrika sechs Staatsstreiche, fünf davon allein in der westafrikanischen Subregion. Zentralafrika, das bislang verschont geblieben war, wurde mit dem Sturz von Ali Bongo am 30. August von dem Phänomen erfasst. In jedem Fall klingen die Äußerungen des Führers der Allianz für eine demokratische Alternative im Jahr 2026 wie eine Warnung an das Lager Sassous. (Quelle: afrik.com)