Lesetipp/Unimagazin Leipzig: Prof. Dr. Ulf Engel „Wie Afrika Konflikte ohne Rückgriff auf Gewalt lösen könnte“

Die Herausforderungen, vor denen die afrikanischen Staaten stehen, sind gewaltig: Klimawandel, nachhaltige Energieerzeugung, Erhalt von Biodiversität, die besondere Demographie des Kontinents. Hinzu kommen politische und militärische Konflikte, die zu Binnenvertreibung oder Flucht führen. „Viele Gesellschaften sehen sich mit komplexen Herausforderungen konfrontiert, die häufig auch noch von gewaltsamen Konflikten begleitet sind. Der Fähigkeit, dieses Potenzial einzuschätzen und Institutionen in die Lage zu versetzten, die Eskalation von Konflikten eindämmen beziehungsweise langfristig sogar verhindern zu können, kommt daher große Bedeutung zu“, sagt der Leipziger Politikwissenschaftler Prof. Dr. Ulf Engel, der unter anderem in diesem Bereich forscht und nicht nur die Afrikanische Union (AU) wissenschaftlich berät.

Prof. Dr. Ulf Engel ist ein gefragter Mann. In einer halben Stunde geht sein Zug zum Flughafen. Er reist zu einer Konferenz nach Belgrad. Auch in Afrika ist er in wenigen Wochen wieder, unter anderem berät er die Afrikanische Union in Konfliktprävention. „Ein zentrales Ziel der Afrikanischen Union und der regionalen Wirtschaftsgemeinschaften (RECs) des Kontinents ist es, Frühwarnkapazitäten aufzubauen, die – im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten – helfen sollen, das Potenzial für gewaltsame gesellschaftliche Konflikte möglichst frühzeitig zu erkennen. Und es sollen Strategien für die Stärkung von Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, entwickelt werden. Dieser wissenschaftlichen Expertise hat sich Engel verschrieben. Er arbeitet seit 1998 an der Universität Leipzig und ist Professor für Politik in Afrika am Institut für Afrikastudien und auch Gastprofessor an der Addis Abeba University sowie der Stellenbosch University in Kapstadt. Seit 2021 gibt Engel das „Yearbook on the African Union“ heraus.

