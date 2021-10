CD-Tipp: Nomfusis neues Album “THE RED STOEP”

Mit THE RED STOEP, ihrem vierten Studioalbum, kehrt Nomfusi zu ihren südafrikanischen Wurzeln zurück und präsentiert eine reife Seite ihrer musikalischen Reise. Angetrieben von dem Wunsch, ihre persönliche Geschichte über das Aufwachsen in der winzigen Hütte ihrer Mutter zu erzählen, spricht das Album von Kindheitserinnerungen, Alltagsgeschichten eines Township-Lebens, das von der Spiritualität ihrer Mutter als Sangoma (einer traditionellen Heilerin) und der harten Realität einer alleinerziehenden Mutter mit Kindern. Soziale Ungerechtigkeiten und Gewalt, insbesondere gegenüber Frauen in den Townships, sind wichtige Themen für Nomfusi und finden sich in Liedern wie Nomanhamle wieder.

Die bemerkenswerte musikalische Vielfalt der Künstlerin wird mit diesem Album deutlich: melodische Maskandi-Gitarren kombiniert mit großen Bläserarrangements, groovigen südafrikanischen Township- Rhythmen, bis hin zu gefühlvollen Balladen mit einem Hauch Gospel und jazziger, tanzbarer Afrosoul und -Pop Songs.

Der Titel des Albums, übersetzt “ Die rote Stufe”, ist eine Anspielung auf die terrassenartige Treppe vor der Hütte ihrer Mutter. Ein Ort, an dem Gespräche mit Freunden und Nachbarn geführt wurden oder man sich einfach in die warme Sonne setzte, um das pulsierende Leben des Townships zu beobachten.

Mit „The Red Stoep“ lädt Nomfusi ein, die Geschichten ihres afrikanischen Erbes durch ihre Musik zu erleben. (qrious)

Geplante Konzerte:

24.10. München, Ampere

25.10. Bochum tba

29.10. Münster tba

30.10. Hannover

05.11. Innsbruck tba

06.11. Bludenz

