CD-Tipp: Sera Kalo „eXante“

Sera Kalo ist eine U.S. afro-karibische Musikerin und Songwriterin. Sie wuchs in einem karibischen Elternhaus in Connecticut auf, der von einer Mischung verschiedener Musikstile durchdrungen war, vom gefühlvollen Gesang ihrer Mutter aus St. Lucia, die alte Hymnen und Motown-Klassiker sang, bis zur Liebe ihres dominikanischen Vaters für Reggae, Cadence und Calypso. Bereits in jungen Jahren haben die vielfältigen musikalischen Einflüsse ihres Elternhauses in Kombination mit dem suburbanen Großstadt-Sound und den verschiedensten alternativen Stilmixes ihre Liebe zur Musik geprägt.

Heute wohnt die Künstlerin in Berlin und hat ihre Nische in der multikulturellen Identität der Großstadt gefunden.

Sera Kalo’s Album eXante ist eine Sammlung von genreübergreifenden Songs, die sich durch leidenschaftlich melodische Progressive Futuristic Soul Melodien auszeichnen, die mit einer glühenden elektronischen Atmosphäre und unkonventionellen Rhythmen verschmelzen. eXante verzweigt sich in zwei Klangcollagen. Die erste ist eine extravagante Klanglandschaft mit akustisch-elektronischen Merkmalen, die von audiovisuellen Erzählungen über Heilung und die Bewegung in Richtung Serendipity geleitet wird. Das zweite ist ein intimer Ohrgasmus aus warmen und tiefen Obertönen, die die Themen Liebe und Sehnsucht zum Klingen bringen.

eXante ist ein Fenster zu den vielen Universen in Sera Kalos Person und Kunst durch einfühlsame Song-Arrangements und poetisches Geschichtenerzählen. Sera Kalo hat dieses dynamische Werk gemeinsam mit ihrem guten Freund, dem schwedischen Bassisten und Produzenten Petter Eldh produziert. Ihre großartige musikalische Verbindung und ihre reichhaltige Vorstellungskraft haben dieses Album zum Leben erweckt. eXante beleuchtet auch die wertvollen Beiträge der unglaublich vielfältigen und internationalen Musikszene in Berlin, mit Künstlern wie Otis Sandsjö, Philo Tsoungui, Ruhi Erdogan, Julia Kadel, The String Arkestra und vielen mehr … (qrious)