Diese Stadt ist laut dem Magazin Economist die angenehmste Stadt Afrikas

Das amerikanische Magazin The Economist hat die Städte der Welt benannt, in denen es sich angenehm leben lässt. Laut der Version 2023 der Rangliste Liveability Index ist es die Stadt Johannesburg, in der es sich in Afrika am besten leben lässt.

Die Analysten des Magazins haben die Lebensqualität in 173 Städten weltweit gemessen und dabei verschiedene Faktoren wie den Zugang zu Süßwasser, Nahrung, Wohnraum, Transport, Gesundheitsversorgung, Bildung und eine sichere und stabile Umwelt berücksichtigt.

Auf Johannesburg folgt Pretoria, die Hauptstadt Südafrikas.

Tunis, das seine Position im Vergleich zu 2022 verbessert hat, belegt den dritten Platz in Afrika. Danach folgen Casablanca, Nairobi, Kairo, Abidjan, Dakar und Lusaka.

Die am wenigsten lebenswerten in Afrika

Andere afrikanische Länder tun sich schwer damit, die Lebensqualität in ihrem Hoheitsgebiet zu verbessern, so The Economist. Duala, Harare, Lagos, Algier und Tripolis befinden sich am unteren Ende ihrer Rangliste, wobei sich der Index der Hauptstädte von Algerien und Libyen im Vergleich zu 2022 verbessert hat. (Bild: mzigaconte/Pixabay)