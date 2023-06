BBC-Bericht zur Migrantenkrise: Tunesischer Fischer findet Leichen in seinem Netz

Mit der wachsenden Zahl von Migranten, die versuchen, Europa zu erreichen, steigt auch die Zahl der Todesfälle im Mittelmeer. Während sich die Beamten der Europäischen Union bemühen, den Exodus einzudämmen, hinterlässt die Not derjenigen, die vor Armut und Verfolgung fliehen, an den Küsten Tunesiens ihre tragischen Spuren.

Als die Sonne über den Horizont an der Ostküste des Landes klettert, beginnt der Fischer Oussama Dabbebi, seine Netze einzuholen. Sein Blick ist besorgt auf den Inhalt gerichtet, denn manchmal findet er nicht nur Fische. „Statt Fischen finde ich manchmal auch Leichen. Beim ersten Mal hatte ich Angst, dann habe ich mich Schritt für Schritt daran gewöhnt. Nach einer Weile ist es so, als ob ich einen Fisch fange, wenn ich eine Leiche aus meinem Netz hole.“

Der 30-jährige Fischer, der mit einem dunklen Sweatshirt mit Kapuze und kurzen Hosen bekleidet ist, erzählt, dass er kürzlich innerhalb von drei Tagen die Leichen von 15 Migranten in seinen Netzen gefunden hat.

„Einmal habe ich die Leiche eines Babys gefunden. Wie kann ein Baby für irgendetwas verantwortlich sein? Ich habe geweint. Bei Erwachsenen ist das etwas anderes, weil sie schon gelebt haben. Aber wissen Sie, das Baby hat nichts gesehen.“

Dabbebi fischt in diesen Gewässern in der Nähe von Tunesiens zweitgrößter Stadt Sfax, seit er 10 Jahre alt ist. Damals war er einer von vielen, die ihre Netze auswarfen, aber heute sagt er, dass die meisten Fischer ihre Boote für große Summen an Menschenschmuggler verkauft haben.

„Viele Male haben mir Schmuggler unglaubliche Summen für den Verkauf meines Bootes geboten. Ich habe immer abgelehnt, denn wenn sie mein Boot benutzen und jemand ertrinkt, würde ich mir das nie verzeihen.“

Lesen Sie HIER den detaillierten BBC-Beitrag (engl.) (Symbolbild: Anke Sundermeier auf Pixabay)