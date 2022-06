China bietet seine Vermittlung bei „Streitigkeiten“ am Horn von Afrika an

China bot am Montag seine Vermittlung bei der Beilegung von „Streitigkeiten“ am Horn von Afrika an und eröffnete damit eine Konferenz mit den Ländern dieser konfliktreichen Region, in der es viele Interessen hat, berichtet africanews.

An der ersten Konferenz „China-Horn von Afrika – Sicherheit, Regierungsführung und Entwicklung“ nehmen bis Dienstag in Addis Abeba China, vertreten durch seinen Sondergesandten für das Horn von Afrika, Xue Bing, sowie die Länder Äthiopien, Dschibuti, Kenia, Somalia, Sudan, Südsudan und Uganda, vertreten durch einen Minister oder einen Botschafter, teil. Eritrea, das eingeladen worden war, war nicht anwesend.

„Ich bin bereit, bei der friedlichen Beilegung von Streitigkeiten der Länder in dieser Region zu vermitteln“, sagte Xue Bing, dessen Ernennung im Februar Pekings Entschlossenheit zeigte, sich diplomatisch in dieser Region zu engagieren, die von verschiedenen Konflikten, insbesondere in Äthiopien, Somalia und dem Südsudan, heimgesucht wird.

China besitzt in Dschibuti einen Hafen und seinen einzigen Militärstützpunkt in Afrika, um seine enormen wirtschaftlichen Interessen (Transport, Industrie, Energie…) in der Region zu sichern.

„Wir haben aus der Geschichte gelernt, dass das Horn von Afrika nicht zum Hinterhof eines Landes werden darf“, betonte der chinesische Sondergesandte und erinnerte daran, dass viele unter der „Kolonialherrschaft“ gelitten hätten und dass die „Konfrontationen des Kalten Krieges die Brandwunden des Krieges auf den Kontinent gebracht“ hätten.

Er rief dazu auf, „die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder zu vermeiden“ und „den Missbrauch einseitiger Sanktionen abzulehnen“.

Die USA zogen Äthiopien im November aus einem wichtigen Handelsabkommen, dem Agoa, wegen Menschenrechtsverletzungen in dem Konflikt, der seit November 2020 zwischen der Regierung und den Rebellen in der Region Tigray herrscht, zurück und verhängten 2021 Sanktionen gegen Eritrea wegen dessen Verwicklung in diesen Konflikt.

Bei einem Besuch in Asmara im Januar hatte der chinesische Außenminister Wang Yi Chinas Widerstand gegen die US-Sanktionen gegen Eritrea, das unter einem autoritären Regime lebt, zum Ausdruck gebracht.

Xue zeigte sich „überzeugt“, dass das Horn von Afrika die Fähigkeit habe, „seine Differenzen durch Dialog und Konsultationen zu lösen“, auch wenn „einige Differenzen schwer zu begreifen sind, da sie bis in die Kolonialzeit zurückreichen“.

Er kündigte auch die Bereitschaft Chinas an, verschiedene Projekte in den Bereichen Ernährungssicherheit, Gesundheit, Verkehr, Handelsförderung oder Kompetenzaufbau zu unterstützen.

„Diese Initiative gehört den Ländern am Horn von Afrika, wird von ihnen geleitet, verwaltet und gesteuert, und China hat nur eine unterstützende Rolle“, betonte Redwan Hussein, Berater für nationale Sicherheit des äthiopischen Premierministers Abiy Ahmed, bei der Eröffnung der Konferenz. „Dies sind unsere Probleme (…) und die Lösung (…) muss aus dem Inneren kommen. Der Erfolg oder Misserfolg dieser Konferenz wird von uns abhängen und von niemandem sonst“, fügte er hinzu.