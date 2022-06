Afrika-Lesetipp/Der Spiegel: Polygamie im Senegal: „Wenn er in ihrem Zimmer verschwand, habe ich meinen Walkman laut aufgedreht“

Fast ein Drittel aller verheirateten Frauen im Senegal leben in Polygamie. Während es im Westen als Unterdrückung gilt, findet die Mehrheit dort das Konzept okay. Drei Berichte aus dem Vielehen-Alltag.

Fatou Cisse, Dakar: »Der polygame Haushalt gibt mir Freiheiten, die ich sonst nicht hätte«

»Ich bin die dritte Ehefrau meines Mannes. Eine meiner Co-Ehefrauen wohnt in Frankreich, die andere im Osten Senegals. Mein Mann ist viel unterwegs. Wenn er im Senegal ist, dann hat er meistens in Dakar zu tun – also kommt meine Co-Frau aus dem Osten des Landes zu mir, wir wohnen dann während dieser Zeit zusammen, das macht es einfacher für meinen Mann.

