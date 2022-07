Claudia Roth Schirmfrau des African Book Festivals Berlin

Vom 26. bis 28. August 2022 lädt InterKontinental zum vierten Mal die Stars der afrikanischen Literaturszene in die deutsche Hauptstadt ein. Mit einem Programm, das grundsätzlich von einer afrikanischen literarischen Persönlichkeit kuratiert wird, geht das African Book Festival weit über das bloße Präsentieren neuer Bücher hinaus. Ihm kommt auch eine politische Funktion zu.

Über die Begeisterung für Literatur verbindet die dreitägige Veranstaltung Menschen in Europa und Afrika, schafft Raum für Dialog und ermöglicht so bestenfalls eine Überwindung von Stereotypen und Vorurteilen. Durch die wechselnde künstlerische Leitung werden immer wieder inhaltlich neue Akzente gesetzt, während gleichzeitig regionale, sprachliche, kulturelle Vielseitigkeit präsentiert wird.

„Bücher lassen uns in die Gedankenwelt anderer eintauchen wie kein anderes Medium. Sie verführen zum Perspektivwechsel. Afrikanische Autorinnen und Autoren bringen mit ihren unheimlich vielfältigen Perspektiven, Geschichten und Erzählstilen ihre Erfahrungswelt auf dem African Book Festival ein und bieten so einen ganz besonderen Anlass zum Austausch“, so Staatsministerin Claudia Roth im Gespräch mit den Direktorinnen des Festivals, Karla Kutzner und Stefanie Hirsbrunner.

Mehr zum Festival HIER.