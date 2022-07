Von wegen Terroristen: es war Togos Armee, die irrtümlich sieben Kinder erschossen hat

Die sieben Kinder, für deren Tod terroristische Gruppen verantwortlich gemacht wurden, (siehe Africa live HIER) wurden von der togolesischen Armee getötet, die ihren „Fehler“ einräumte. Dies gab Brigadegeneral Maganawe Dadja, Stabschef der togoischen Streitkräfte, zu.

„Ein Luftfahrzeug auf nächtlicher Patrouille nahm versehentlich eine Gruppe von Personen ins Visier, die es für eine Kolonne von Dschihadisten hielt“, teilte General Maganawe Dadja in einer von Anadolu übernommenen Mitteilung mit. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juli waren im Norden Togos sieben Kinder getötet worden, eine Tragödie, die mutmaßlichen Terrorgruppen zugeschrieben wurde.

In einer am 14. Juli veröffentlichten Erklärung berichtigt der Stabschef der togoischen Streitkräfte, dass diese Kinder von der togoischen Armee selbst aufgrund einer Fehleinschätzung getötet worden seien, berichtet die Zeitung. Erst nach einer Untersuchung sei die Wahrheit ans Licht gekommen. Der Generalstab gab an, sich auf Informationen gestützt zu haben, die von der drohenden Infiltration bewaffneter Banden zur Durchführung von Terroranschlägen berichteten.

Nur endete die Operation Koundjoaré, mit der die Überwachung und Kontrolle des genannten Gebiets zu Lande und in der Luft verstärkt werden sollte, in einer Tragödie. Das eingesetzte Luftfahrzeug hat den Tod von Kindern verursacht, die von den Feierlichkeiten zum Eid el-Adha zurückkehrten. Die togoischen Streitkräfte haben ihr Bedauern über diese Tragödie zum Ausdruck gebracht“, so Anadolu, und ihr „Engagement für den Dienst und den Schutz der togoischen Bevölkerung und des nationalen Territoriums“ bekräftigt.

Die togolesische Armee versicherte außerdem, dass sie alle notwendigen Vorkehrungen treffen und alles tun werde, „um das Auftreten solcher Dramen in Zukunft zu verhindern“. Unmittelbar nach der Tat hatte die örtliche Bevölkerung behauptet, Terroristen hätten einen Sprengsatz eingesetzt. Der Anschlag ereignete sich etwa 580 km von der Hauptstadt Lomé entfernt, nahe der Grenze zu Burkina Faso. (Quelle: afrik.com)