Commonwealth: Ruanda richtet ab diesem Montag den 26. Gipfel der Staatsoberhäupter aus

Nach mehreren Jahren Verschiebung aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist Ruanda ab diesem Montag, dem 20. Juni, Gastgeber des 26. Gipfeltreffens der Staats- und Regierungschefs des Commonwealth. Bei den bis zum 25. Juni dauernden Beratungen soll u.a. über die Aufnahme von Gabun und Togo in die Organisation entschieden werden. Auf dem Gipfel werden die Staats- und Regierungschefs der Gruppe von 54 Commonwealth-Nationen zusammentreffen, bei denen es sich hauptsächlich um ehemalige britische Kolonien handelt.

Präsident Paul Kagame wird Prinz Charles, den britischen Premierminister Boris Johnson und Dutzende von Weltpolitikern zu einem glitzernden Gipfeltreffen begrüßen, dem laut Human Rights Watch (HRW) Vertreibungsaktionen von Obdachlosen, Straßenhändlern, Straßenkindern und Sexarbeiterinnen vorausgingen, die die Regierung vor dem Gipfel in Gewahrsam hatte.

Es werden rund 5.000 Delegierte erwartet. Der Gipfel bietet die Gelegenheit, die Stabilität und den relativen Wohlstand Ruandas unter der Herrschaft Kagames hervorzuheben. Er wird auch die Aufmerksamkeit auf Ruandas weithin kritisiertes Abkommen mit dem Vereinigten Königreich lenken, Asylsuchende nach Ruanda abzuschieben.

Das Commonwealth ist ein Block aus vielen Entwicklungsländern, umfasst aber auch wohlhabendere Länder wie Singapur und Australien. Die Mitglieder reichen von etablierten Demokratien wie Kanada bis hin zu eher autoritären Demokratien wie Ruanda, das von Menschenrechtsorganisationen kritisiert wird, die die Veranstaltung nutzen wollen, um auf Kigalis Bilanz in diesem Bereich aufmerksam zu machen.

Der Klimawandel und die Frage, wie die Weltwirtschaft angesichts der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine wieder aufgebaut werden kann, werden nach Angaben der Organisatoren weit oben auf der Tagesordnung des Gipfels stehen. Die Veranstaltung wird sich auch mit den Themen Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Jugend und Genderfragen befassen. Ruanda, dessen ehemalige Außenministerin Louise Mushiki Wabo die Frankophonie leitet, versucht zu zeigen, wie das Land mit 13 Millionen Einwohnern seit dem Völkermord von 1994 Fortschritte gemacht hat.

Die Gipfeltreffen des Commonwealth in Afrika waren bemerkenswert. Das Treffen 1979 in Sambia trug dazu bei, die Herrschaft der weißen Minderheit in Rhodesien zu beenden, das 1980 zum Mehrheitsstaat Simbabwe wurde. Auf dem Gipfeltreffen 1991 in Simbabwe erhöhte der Commonwealth den internationalen Druck, um das rassistische Apartheidsystem in Südafrika zu beenden.

Lange vor dem Gipfel hatten die Behörden der Demokratischen Republik Kongo eine Botschaft an die Teilnehmer, insbesondere an die USA und das Vereinigte Königreich gerichtet, um Druck auf das ruandische Regime auszuüben. „Die Sicherheitslage im Osten verschlechtert sich weiter, vor allem weil Ruanda versucht, unser Land, das reich an Gold, Coltan und Kobalt ist, für seinen eigenen Profit zu besetzen. Es ist ein Wirtschaftskrieg um die Kontrolle der Ressourcen, der von terroristischen Banden aus Ruanda geführt wird“, sagte der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Felix Tshisekedi.

In einer Erklärung am Samstag rief er die internationale Gemeinschaft, „insbesondere die USA und das Vereinigte Königreich“, dazu auf, „diese Invasion zu verurteilen“ und Druck auf den ruandischen Präsidenten Paul Kagame auszuüben, damit er „seine Truppen, die in den Ostkongo einmarschiert sind, zurückruft“. (Quelle : info241)