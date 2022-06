Außergewöhnliches Angebot: kostenloser Kurs mit Zertifikat „Flüchtlings- und Integrationshilfe“ der SRH Fernhochschule

Heute am 20.Juni macht das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen mit dem Weltflüchtlingstag auf die Not von Schutzsuchenden in aller Welt aufmerksam. Zu diesem Anlass bietet die SRH Fernhochschule allen Interessierten das kostenfreie Zertifikat „Flüchtlings- und Integrationshilfe“ an.

Empfangen, begleiten, integrieren – Kostenloser Kurs zur Flüchtlings- und Integrationshilfe: So vielfältig wie die Geschichten und Erlebnisse der Geflüchteten, so umfangreich sind die Aufgaben und Herausforderungen, vor denen sie am Ende ihrer Flucht stehen. Viele engagierte Menschen unterstützen Flüchtlinge daher bei Themen wie Wohnraum- und Arbeitssuche, Sprachkursen bis hin zum Umgang mit Traumatisierung. Mit dem kostenlosen Zertifikatskurs “Flüchtlings- und Integrationshilfe” vermittelt die SRH Fernhochschule – The Mobile University allen das notwendige Fachwissen, die Schutzsuchende bei ihrem Start in Deutschland unterstützen möchten.

Der Kurs Flüchtlings und Integrationshilfe

Interessierte können sich direkt online auf der Seite der SRH Fernhochschule zu dem kostenfreien Kurs anmelden. Der Zertifikatskurs kann flexibel jederzeit gestartet werden und ist dank dem digitalen Lehrkonzept auch ortsunabhängig. In drei Monaten lernen die Teilnehmenden die Handlungsfelder und Akteure der Flüchtlingsarbeit sowie die Lebenswelten und Erfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund kennen.

„Als Hochschule möchten wir die Menschen unterstützen, die anderen Helfen und ihnen das nötige Fachwissen vermitteln. Der Kurs richtet sich daher bewusst an alle Interessierten, die mit geflüchteten Menschen in Kontakt kommen“, so Prof. Dr. Ottmar Schneck, Rektor der SRH Fernhochschule.

Die Anmeldung zu dem kostenlosen Zertifikatskurs „Flüchtlings- und Integrationshilfe“ ist bis zum 31.12.2022 online unter www.mobile-university.de/fluechtlings-und-integrationshilfe möglich.