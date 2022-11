COP27: Ägypten und rund 100 Partner, darunter die Afrikanische Entwicklungsbank, erstellen Leitfaden für faire Klimafinanzierung

Die Ziele des Leitfadens sind die Entwicklung eines internationalen Rahmens für Klimafinanzierung und die Unterstützung afrikanischer Länder bei der Beschaffung von mehr grüner Finanzierung.

„Die Förderung einer fairen Klimafinanzierung ist entscheidend, um dabei zu helfen, Versprechen in konkrete Maßnahmen umzusetzen und die Bemühungen des afrikanischen Kontinents um eine nachhaltige Entwicklung zu stärken“. Dies ist die wichtigste Schlussfolgerung des Sharm-El-Sheikh-Leitfadens zur fairen Klimafinanzierung, der vom ägyptischen Ministerium für internationale Zusammenarbeit vor einer Reihe von Entwicklungsinstitutionen bei einem hochrangigen Rundtischgespräch auf der COP27 vorgestellt wurde.

Der Leitfaden ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem ägyptischen Ministerium für internationale Zusammenarbeit und mehr als 100 Entwicklungspartnern, darunter die Afrikanische Entwicklungsbank, Finanzinstitutionen sowie gemeinnützige Organisationen.

Der Leitfaden zielt darauf ab, einen internationalen Rahmen für Klimafinanzierung zu entwickeln und afrikanischen Ländern dabei zu helfen, mehr grüne Finanzierungen zu erhalten, und das in einem afrikanischen Kontext, der von Haushaltsdefiziten aufgrund der Bewältigung der Covid-19-Pandemie und des Anstiegs der Preise für Energie- und Nahrungsmittelrohstoffe geprägt ist.

Auf die Vorstellung des Leitfadens folgte eine Diskussion über dessen Empfehlungen, die darauf abzielen, die Bemühungen um Resilienz und Erholung für ein starkes und integratives Wachstum zu unterstützen.

„Angesichts der verheerenden Auswirkungen des Klimawandels ist die Frage der Finanzierung zentral geworden. Und mit der Verschärfung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des russisch-ukrainischen Konflikts benötigen Entwicklungs- und Schwellenländer mehr denn je spezifische Finanzmittel, die für weitere Klimaschutzmaßnahmen unerlässlich sind“, sagte Rania Al-Mashat, und fügte hinzu: „Dieser neue Leitfaden bildet einen internationalen Rahmen, der eine gerechte Verteilung der Klimafinanzierung fördert, insbesondere zugunsten der afrikanischen Länder“.

Akinwumi Adesina, der Vorsitzende der Afrikanischen Entwicklungsbank-Gruppe, erklärte: „Die größte Bedrohung für die Menschheit ist heute der Klimawandel. Er bürdet den Ärmsten und Schwächsten auf der Welt eine schwere Last auf. Er entstellt Landschaften, ruiniert Menschen und bedroht jeden Tag das Leben von Milliarden von Menschen. Vor diesem Hintergrund bietet dieser Leitfaden eine hervorragende Möglichkeit, den finanziellen Bedürfnissen der Länder, die am stärksten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, mehr Aufmerksamkeit zu widmen, ohne ihre Entwicklungsfinanzierung umzuleiten oder ihre Verschuldung zu erhöhen“.

Der Leitfaden führt das Prinzip ein, dass Klimafinanzierung die Entwicklungsfinanzierung nicht ersetzen, sondern vielmehr ergänzen sollte, indem sie den Ländern und Regionen, die sie am meisten benötigen, das Recht auf Zugang dazu garantiert.

Er fordert die internationalen Klimaakteure auf, die historischen Unterschiede bei der Verteilung der Klimafinanzierung auf die einzelnen Länder zu berücksichtigen. Er definiert das Konzept der fairen Finanzierung bei der Strukturierung der internationalen Klimafinanzierung mit der Schaffung eines Mechanismus, der seiner Umsetzung gewidmet ist. Der Leitfaden betont unter anderem die Notwendigkeit, den gleichberechtigten Zugang der Länder zu Klimafonds sicherzustellen. Er betont den konzessionären Charakter der Finanzierung, die sich an die Haushaltslage der Staaten anpassen muss.

Er stellt auch fest, dass ein wirksames Governance-System mit Regeln, die ein günstiges Umfeld für die Entwicklung grüner Märkte fördern, erforderlich ist. Er unterstreicht auch die Bedeutung eines wirksamen Überwachungs- und Bewertungssystems und betont die Notwendigkeit, neue Mechanismen zur Koordinierung zwischen den Ländern und den wichtigsten Interessengruppen zu schaffen.

„Der Zugang zu Finanzmitteln bleibt eine große Herausforderung für den Kontinent“, sagte Akinwumi Adesina. „Der Leitfaden von Sharm el-Sheikh ist ein strategisches Instrument, um Afrika dabei zu helfen, mehr Finanzmittel zu mobilisieren und ein nachhaltiges Wachstum anzukurbeln. Wir sind stolz darauf, dass wir vom Beginn der Konsultationen bis zur heutigen Veröffentlichung mit dem festen Willen, seine Umsetzung zu unterstützen, dazu beigetragen haben. Er wird von entscheidender Bedeutung sein, um dabei zu helfen, finanzielle Zusagen in Projekte mit hoher Umweltwirkung umzusetzen. Dem Wissen lassen wir Taten folgen: Unsere Klimafinanzierung ist von 9% im Jahr 2016 auf 41% im letzten Jahr gestiegen“, fügte er hinzu.

„Der Leitfaden enthält strategische Empfehlungen, um die Klimafinanzierung in Afrika anzukurbeln und die Investitionen in Klimaschutz- und Anpassungsprojekte zu erhöhen“, sagte Rania Al-Mashat. Sie fügte hinzu: „Der afrikanische Kontinent trägt nur 3,8% zu den Treibhausgasemissionen bei und erhält nur 5% der Klimafinanzierungsströme. Und das zu einer Zeit, in der der Bedarf Afrikas auf 250 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt wird“.

Mit diesem neuen Leitfaden unterstreichen das ägyptische Ministerium für internationale Zusammenarbeit, die Afrikanische Entwicklungsbankgruppe sowie alle engagierten Entwicklungspartner das gemeinsame Ziel, Versprechen in konkrete Maßnahmen umzusetzen, um eine faire Klimafinanzierung in Afrika zu fördern. (AfDB).

Foto: Dr. Rania Al-Mashat, ägyptische Ministerin für internationale Zusammenarbeit; Dr. Akinwumi Adesina, Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe, Tony Blair, Ex-Premierminister des Vereinigten Königreichs und Präsident des Institute for Global Change, und Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank.